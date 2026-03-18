Bolu Beyi, beş kuşaklık tecrübeyle lojistikte dünya yollarında büyüyor

Bolu Beyi Limited şirketinin kuruluş tarihinin 1997 olmasına karşın bilgi ve tecrübe birikimi ve uluslararası taşıma temellerinin çok eski yıllara dayandığını ifade eden Kerami Gümrah, “ Bugün bizler 5 kuşak olarak şirket bayrağını taşıyoruz. O nedenle de bu mesleğe atalarımızın mesleği diyoruz ve teslim aldığımız bu bayrağı ilkelerimizden asla taviz vermeden her geçen yıl daha yükseklere taşımak için canla başla çalışıyoruz” diye konuştu.

Gümrah, şirket olarak ilk taşımalarını Rusya yaptıklarını sonrasında da Avrupa hattında Slovenya, Avusturya, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Danimarka, İngiltere, Macaristan, Çekya, İspanya ve Portekiz’e açılarak kendisini geliştirdiğini anlattı. Gümrah, Bolu Beyi Uluslararası Nakliyat Şirketi olarak sahip oldukları treylerle Marmara Bölgesi ve İstanbul ağırlıklı olmak üzere çeşitli bölgelerden kuru yük taşımacılığı yaptıklarını söyledi.

Şirketlerinde dijitalleşme, takip sistemi veri yönetimi gibi Lojistik Teknolojileri konusunda günümüz koşullarına göre tüm yatırımları gerçekleştirdiklerini söyleyen Gümrah, şu bilgileri verdi:

“Yaklaşık 5 kuşaktır sektörde nakliyecilik yapıyoruz. Dedelerimizle atlan ailemizin nakliye temelleri bu güne kadar geldi. Bolu Beyi 1997 yılında kuruldu. 30 yılı doldurmak üzereyiz ama bunun öncesinde Kartal Nakliyatın ve Abant Nakliyatın ilk kurucu ortaklarıyız yani nakliyecilikten gelen bir aileyiz. Birçok kurumsal firmalarla çalışarak dünyanın pek çok nakliye işi yapıyoruz. Uzun yıllar Renault’un, Tofaş’ın tedariklerini yaptık. Bu dönemde çoğunlukla Slovakya tarafına inşaat malzemeleri, zirai donanımlar, otomotiv ve az da olsa tekstil üzerine çalışıyoruz. Ama çoğunluğu otomotiv sektörü oluşturuyor. Skoda, Renault, Tofaş, Jaguar gibi firmaların işini yapıyoruz.”

Yol denilince Roma, Sofya, İstanbul hattı akla gelir

Sektörde önemli olanın sağlıklı yük taşıyabilmek olduğunu söyleyen Gümrah” Bizde bu işi hakkıyla yapıyoruz” dedi. Lojistik sektörünün dünya üzerinde insanlık var olduğu müddetçe canlı kalacak bir iş kolu olduğunu vurgulayan Kerami Gümrah, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Şu gerçek ki ülkemiz bu konu itibarıyla gerçekten çok doğru bir yerde Avrupalıların çok söylediği bir söz var. Yol Roma, Sofya, İstanbul diye yani yol burasıdır. Zaman zaman alternatif çıksa da yine ana yol bu hattır. Bunu değiştirmek için Dünya’nın coğrafyasının değişmesi lazım. O da olmayacağına göre ülkemiz bu merkezde kalacaktır”

Lojistik hizmeti anlamında Bolu’nun yerinin farklı olduğunu ifade eden Gümrah,” Bu pazarlarda bizi diğer bölgelerdeki rakiplerimizden ayıran temel unsur Bolu’da uzun yıllar tedarik zincirine hizmet verdiği için çok güvenli bir bölge oluştu. Yani Bolu’da ki nakliye camiası inanılmaz bir güven sağladı. Bu geçmişten gelen bir kültür olduğu için. Dedelerimizden aktarılan iş olduğu için müthiş bir güven veriyor. Bizler önce işimizi doğru yapma üzerine kurguluyoruz. Aldığımız yükü kendi yükümüz gibi taşıyor. Zamanında ulaştırıyoruz bizi farklı kılan en büyük özelliğimiz verilen sözlerin doğru olması çok önemli” dedi.

Lojistik sektörünün de desteğe ihtiyacı var

Her sektörün olduğu gibi lojistik sektörünün de desteklere ihtiyacı bulunduğunu ifade eden Gümrah, bu desteklerin teşvikler veya vergisel anlamda olabileceğini ayrıca sektör içindeki maliyet farklılıklarının da ortadan kaldırması gerektiğini söyledi. Bolu Beyi Uluslararası Nakliye Şirketi Ortağı Kerami Gümrah, şöyle devam etti:

“ Finansman anlamında yeni araçlar almak için ihtiyaç duyuyoruz. Ama finans maliyetleri çok yüksek. Bu maliyetlerle bu karlılıkla yatırım yapmak çok zor. Biz senelerdir anlatmaya çalışıyoruz örnek vermek gerekirse bir Tekstil Fabrikasında ki makine neyse bizim için araçta aynı. Bizim makinamızda aracımız. Ama hala MTV ödüyoruz. Gelir Vergisine tabiyiz Sigortalar yaptırıyoruz. Oysaki Avrupa’da ki rakiplerimiz sadece yeşil sigorta yaptırıyorlar yeterli oluyor. Fakat bizde böyle değil bu durumda haklı olarak bizleri ve sektörü zorluyor. Ayrıca devletin sektöre girecek aracın belirlenmesi ve araç planlanmasını da yapması gerekiyor.”

Konuşmasında lojistik sektörünün sadece mal ihracatına hizmet eden enstrüman olarak görülmekten çıkması gerektiği görüşünü de savunan Gümrah, “Çünkü sebze, meyve taşıyoruz. Bir tır salatalık veya karpuzun yapacağı en fazla rakam 40-50 bin lira ama frigo bir aracın değeri 200 bin euro üzerinde. Yani sektör sadece ihracatçıya destek veren iş kolu değil, bizlerin de hizmet ihracatı yaptığı bilincine varılması çok önemli “ dedi.

Nakliyecilik işinin Bolu’daki geçmişinin çok eski yıllara dayandığını da anlatan Kerami Gümrah, bir diğer önemli isteklerinin de Rusya, Azerbaycan, Türk Devletleri ve Ortadoğu’ya açılan güzergahın tam ortasında kalan bir kent olan Bolu’da tır parkı sorunu yaşadıklarını sorunun çözümü için de n Belediye ve Ulaştırma Bakanlığı ile temas halinde olduklarını belirtti.