Bombardier’in Global 8000 uçağı için ABD’den onay geldi

Bombardier, Global 8000 iş jetinin ABD havacılık otoritesi Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından sertifikalandırıldığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, bu onayın uçağın ticari operasyonlar için önemli bir eşiği temsil ettiği vurgulandı.

Hız ve menzil öne çıkıyor

Ultra uzun menzilli Global 8000, Mach 0,95 azami hıza ulaşabiliyor. Bu da yaklaşık saatte 729 mil hız anlamına geliyor. Bu performansıyla uçak, Concorde’dan bu yana geliştirilen en hızlı sivil hava aracı olarak öne çıkıyor.

Ayın başında hizmete giren Global 8000, 5 Kasım 2025’te Kanada’nın ulaşım otoritesi Transport Canada’dan da sertifika almıştı. Bombardier, uçağın Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı’ndan (EASA) onay sürecinin ise devam ettiğini belirtti.