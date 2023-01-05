BonaBant, 2023’ü ihracat yılı yapacak

Mehmet Nabi BATUK / MERSİN

Mersin’de yüzde 100 yerli sermaye ile 2018 yılının başında Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu koli bandı ve Jumbo ürünlerinde üretime başlayan BonaBant, söz konusu ürünlerde ithalatı önemli oranda ikame ederken, ihracatını da artıracak projelerini sürdürüyor. Yurt dışı açılımı ile birlikte hızlı bir büyüme ivmesi yakalayan firma, aynı zamanda geliştirdiği katma değerli ürünlerle yurt dışı pazarlardaki rekabet gücünü artırıyor.

BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, sahip oldukları üretim ve Ar-Ge altyapısı sayesinde son olarak renkli bant ve sessiz bant ürünlerini piyasaya sunduklarını aktardı. 2022 yılında katılım sağladıkları fuarların hem yurt içinden hem de yurt dışından aldıkları talepleri artırdığını ifade eden Nida Beyoğlu Arslan, eylül ayından beridir tam kapasiteyle üretim yaptıklarına dikkat çekti.

2022 yılında yüzde 30 büyüdüklerini ve yeni hedeflerinin ihracattaki büyümelerini sürdürmek olduğunu ifade eden Arslan, “Yurt dışında paketli ürünlerimizin satışında önemli bir artış yaşanıyor. Yıl içerisindeki fuar katılımlarımız ve önemli geri dönüşlerle birlikte tüm satışlardaki büyümemiz sürüyor. 2022’de toplam satışlarımızdaki ihracat oranı bir önceki yıla oranla yüzde 5 artarak yüzde 38’e yükseldi. Toplamda 40 ülkeye aktif ihracat gerçekleştirdik. 2023 yılı içerisinde Avrupa pazarına daha çok ağırlık vermeyi hedefliyoruz” dedi.

İstanbul’da ihracat ofisi kurdu

Hedef pazarlarında sürdürülebilir büyüme için İstanbul’da yeni bir ihracat ofisi kurduklarını belirten Nida Beyoğlu Arslan, “Ocak ayı itibari ile İstanbul’da kurduğumuz ihracat ofisi faaliyetlerine başladı. Yeni oluşumumuz sayesinde Avrupa’daki konumumuzu güçlendirip Amerika pazarında daha rekabetçi bir yapıya kavuşacağız. Avrupa ve Amerika’daki zincir marketlerle yakın temas halindeyiz. Alt yapısını titizlikle oluşturduğumuz bu oluşumu ciromuza yansımasını 2023 yılında net bir şekilde görmeyi bekliyoruz. İhracat yüksek üretim kapasitelerimiz nedeniyle firmamız için olmazsa olmazlar arasındadır. Ayrıca sektördeki ithalat bağımlılığını azaltmak için girişimlerimize devam edeceğiz. Yurt dışına verdiğimiz bayilikler ve ihracat ofisimiz gibi yeni oluşumlar da ihracatımızı olumlu yönde etkileyecek. Yeni yılda yurt içi ve yurt dışı fuar katılımlarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Yalın üretim ve endüstri 4.0 yatırımlarını sürdürüyor

Yüksek ürün kalitesi için paketleme alanında önemli bir teknoloji yatırımı gerçekleştirdiklerini kaydeden Nida Beyoğlu Arslan, ayrıca tutkal kalitesini artıracak Ar-Ge projelerini tamamladıklarını söyledi. Üretimdeki kalite artışının hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda önemli bir avantaj sağladığını ifade eden Nida Beyoğlu Arslan, yalın üretim ve endüstri 4.0’daki yatırım projelerinin devam ettiğini belirtti. Arslan, devamında şunları kaydetti: “MTOSB Model Fabrika ve Yenilik Merkezi ile işbirliği kurarak yalın üretim ile ilgili önemli projeler sürdürüyoruz. 2023 yılı içerisinde fabrikamızı dijital sistemler üzerinden ham madde girişinden çıkışına kadar tüm süreçleri anlık olarak izleyebileceğiz. Endüstri 4.0 teknolojilerinde ise önemli bir seviyeye geldik. Üretim hattında kullandığımız tüm üretim ekipmanlarımızda robot ve tam otomasyon teknolojilerini kullanıyoruz. Üretim hatlarımızla ilgili yatırımlara 2023 yılında da devam edeceğiz.”