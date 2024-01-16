Bonna Porselen ve Kocaeli Üniversitesi sıfır atık için iş birliği yaptı

EKONOMİ / KOCAELİ

1983’te küçük bir seramik atölyesi olarak İstanbul’da faaliyetlerine başlayan Kar Porselen’in hayata geçirdiği HoReCa markası Bonna, 2014 yılından bu yana otel, restoran ve catering sektörüne yenilikçi çözümler sunuyor. Yerli ve yabancı tasarımcıların imzasını taşıyan ürün koleksiyonlarını kullanıcılara sunan marka, geniş bir ürün gamına sahip.

Bonna, bugün 6 kıtada 100 ülkeye ürün ihracatı yaparken, otel, restoran ve kafelerde yeme-içme deneyimini mükemmelleştirmek amacıyla, farklı ihtiyaçlara uygun kişiselleştirilmiş ürün ve çözümler sunarak, kusursuz sofralar yaratıyor. Bonna kullanıcılarına “her defasında en mükemmel sunum” vaat ediyor. Kocaeli Çayırova ve Bilecik Pazaryeri bölgelerinde bulunan 2 tesisiyle yıllık toplam 40 milyon parça üzerinde üretim gerçekleştiren ve bugüne kadar pek çok ulusal ve uluslararası fuara katılan Bonna, birbirinden özgün koleksiyonları ile AI DESIGN AWARD, IDA DESIGN AWARDS, GERMAN DESIGN AWARD, DNA PARIS AWARD ve DESIGN TURKEY gibi prestijli yarışmalar tarafından ödüle layık görülmüştür.

100 HoReCa markası Bonna Porselen ve Kocaeli Üniversitesi, sürdürülebilirlik ve sıfır atık projelerini birlikte yürütmek için iş birliği protokolü imzaladı. Protokol imza töreni Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif ÖĞÜT ve Bonna İnsan Kaynakları Direktörü Halil Karakaya’nın katılımıyla gerçekleştirildi. İmzalanan protokol kapsamında, sıfır atık ve sürdürülebilirlik projeleri üzerine birlikte çalışılacak.

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Nermin Demirkol’un danışmanlığını yürüteceği projelerde sıfır atık kulübü öğrencileri kırılan tabakları sanat eserine dönüştürecek.