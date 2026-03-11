BonusFlaş yenilendi: Akıllı dijital cüzdana dönüştü

Garanti BBVA, BonusFlaş’ı kapsamlı bir dönüşüm sürecinin ardından yeniden tasarladı ve uygulama; müşteri deneyimi, teknoloji altyapısı ve dijital cüzdan özellikleri açısından uçtan uca yenilendi. Mastercard Danışmanlık Hizmetleri’nin stratejik yönlendirme ve geliştirme desteğiyle güçlendirilen yeni versiyon, kampanya ve ödeme deneyimini tek bir ekosistemde birleştirerek kullanıcılara hızlı ve kişiselleştirilmiş bir dijital deneyim sunuyor.

Hızlı ödeme ve kişiselleştirilmiş deneyim

BonusFlaş, yeni sade ve hızlı arayüzüyle kullanıcıların sık işlemlere kolay erişim, tek tıkla kampanya katılımı ve harcama alışkanlıklarına göre kişiselleştirilmiş öneriler sunuyor. BonusFlaş ile ödeme süreçleri hızlandı ve sadeleşti. Android kullanıcıları kart seçimini hızlı yapabiliyor; GarantiPay ve 3D Secure ile internetten kredi kartı borcu, fatura, MTV ödemeleri ve yurt dışı para transferleri fiziki karta gerek kalmadan gerçekleştirilebiliyor. Çoklu kart yönetimi tek ekranda toplandı, limit ve borç bilgileri görüntülenebiliyor, harcama grafikleriyle analiz yapılabiliyor.

"BonusFlaş, akıllı bir dijital cüzdana dönüştü"

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, BonusFlaş’ın uçtan uca yenilenmesiyle ilgili olarak, bankanın amacının müşterilerin hayatını kolaylaştıran anlamlı deneyimler yaratmak olduğunu belirtti. Kezik, “Bugün artık mesele sadece teknoloji sunmak değil; müşteriyi gerçekten tanıyan, ihtiyacı doğru anda anlayan ve bütünleşik bir finansal deneyim sunabilmek. Kullanıcıların beklentisi de bu yönde değişiyor; bir uygulamadan öte, kendilerini anlayan ve doğru anda öneri sunan akıllı bir asistan deneyimi bekliyorlar” dedi. Kezik, yapay zekâ ile güçlendirilen yeni BonusFlaş’ın kampanya ve sadakat deneyiminin ötesine geçerek harcama, tasarruf ve öneriyi aynı çatı altında buluşturan akıllı bir dijital cüzdana dönüştüğünü vurguladı. “Müşterilerimize daha kişisel, daha bütünleşik ve daha proaktif bir finansal deneyim sunuyor; bankacılığın geleceğini bugünden inşa etmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Kişiselleştirmeyi hiper-kişiselleştirme boyutuna taşıdık"

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Kerem Orbay, yenilenen BonusFlaş hakkında yaptığı açıklamada, platformun kullanıcıların ödeme deneyimini baştan sona yeniden tasarladığını belirtti. Orbay, “Bonus ve BonusFlaş markalarımızla Türkiye’de ödeme sistemleri alanında birçok yeniliğe imza attık; kart ve kampanya deneyimini dijitalleştiren, sektörde referans noktası haline gelen yenilikleri hayata geçirdik. Yenilediğimiz BonusFlaş ile kullanıcılarımız günlük hayatın içinde ihtiyaç duyduğu pek çok işlemi tek platform üzerinden gerçekleştirebiliyor” dedi.

Orbay, yeni platformda kullanıcıların tüm kartlarını tek bir yerden yönetebildiğini, kampanyalara tek dokunuşla katılabildiğini ve harcamalarını sektör bazlı grafiklerle takip edebildiğini vurguladı. BonusFlaş’ın ödeme, sadakat, kampanya, analiz ve kişisel önerileri tek bir çatı altında topladığını ifade eden Orbay, “Kişiselleştirme yaklaşımımızı hiper-kişiselleştirme boyutuna taşıdık. Kullanıcıların harcama alışkanlıklarını ve tercihlerini analiz ederek ilgi alanlarına uygun kampanya ve öneriler sunuyoruz” dedi.

Orbay, ana sayfa deneyiminin kullanıcı tercihlerine göre dinamik olarak kurgulandığını, sık kullanılan işlemler, takip edilen markalar ve öne çıkan fırsatların kişiye özel sunulduğunu belirterek, “BonusFlaş, her kullanıcı için kendine özgü bir deneyime dönüşüyor. Bu yeni versiyonla finansal deneyimi daha güvenli, hızlı ve kişisel hâle getirmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

"İş ortaklığıyla, ekosisteme yeni değer kazandırmaktan memnunuz"

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Onur Faydacı, dijitalleşmenin ödeme deneyimini kartın ötesine taşıyarak kullanıcıların hayatını kolaylaştırdığını belirtti. Faydacı, “Bu dönüşümü yalnızca teknolojimizle değil, danışmanlık ve strateji yetkinliklerimizle de destekliyoruz. BonusFlaş’ın yenilenme yolculuğunda Garanti BBVA ile yakın iş birliği içinde çalışarak ürün stratejisinden tasarım ve yazılım süreçlerine kadar geniş partner ekosistemimizin gücünü bu projeye taşıdık” dedi. Faydacı, platformun hiper-kişiselleştirme yetenekleri sayesinde BonusFlaş’ın müşterilere doğru anda doğru değeri sunan bir alışveriş katalizörüne dönüştüğünü vurguladı. “Bu güçlü iş ortaklığıyla ekosisteme yeni bir değer kazandırmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.