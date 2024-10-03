BonVeno, alışverişte yeni alışkanlığın adresini 30’a çıkardı!

Hem her öğün için pratik, tüketime hazır yeme içme çözümlerini hem de Metro’nun kendi markalı kaliteli ve güvenilir ürün çeşitlerini de kapsayan market ürünlerini tek bir çatı altında toplayan yeni nesil mağazacılık anlayışıyla alışveriş alışkanlıklarını değiştiren BonVeno, yıl sonunda 50 mağazaya ulaşma hedefine bir adım daha yaklaştı. Mahalle aralarında, hız ve pratiklik arayanların tercihi olan BonVeno, 30. mağazasının kapılarını Caddebostan Ömerpaşa’da açtı.

"Alışverişte Yeni Alışkanlık O" dedirten BonVeno mağazalarının, temel market ihtiyacının karşılanabilmesinin yanı sıra pratik yeme içme çözümleri ile mahalle aralarında farklı bir alışveriş deneyimi yaşattığını kaydeden BonVeno Türkiye Genel Müdürü Eda Özkan, “Tüketiciler için alışveriş listesindeki her bir ürünü farklı bir noktadan karşılamanın, yoğun yaşanan şehir hayatını daha da yorucu hale getirebildiğini biliyoruz. 2.500’den fazla ürün çeşidi sunduğumuz BonVeno ile ihtiyaçların tek bir markette, üstelik uygun fiyatlarla bulunabilmesini mümkün hale getiriyoruz. Temel market ihtiyaçları ve yeme içme çözümlerini birleştiren yeni nesil mağazacılık anlayışımız sayesinde müşterilerimiz, alışverişlerini keyifli bir molaya dönüştürüyor” dedi.

Keyifli alışveriş deneyimi

İlk BonVeno mağazasının açıldığı günden bu yana gördükleri ilgiden oldukça memnun olduklarını dile getiren Eda Özkan, “Müşterilerimiz meyve sebze, taze et, donuk ürünler gibi temel gıda ürünlerine çeşitliliğin yanı sıra uygun fiyatlarla ulaşıyor. Sunduğumuz ürün kalitesinin yanı sıra güleryüzlü çalışanlar ile temiz ve düzenli bir mağazada sunduğumuz keyifli alışveriş deneyimi de müşterilerimiz tarafından çok beğenildi. Bostancı’dan Galata’ya, Tuzla’dan Beşiktaş’a, Göktürk’ten Kalamış’a, Beylikdüzü’nden Koşuyolu’na kadar İstanbul’a yayılan mağazalarımızın 30’uncusu Caddebostan Ömerpaşa’da hizmet vermeye başladı. Toptancı market kimliği ile profesyonellere yönelik odağını güçlenerek sürdüren Metro Türkiye'nin kalite ve güvencesini de arkamıza alarak hızlı bir büyüme gösteriyoruz. Amacımız yıl sonunda İstanbul’da 50 mağazaya ulaşmak.” diye konuştu.