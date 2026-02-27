bonVeno, kadın çalışan oranını yüzde 50'ye çıkarmayı planlıyor

Metro’nun yeni nesil mağazacılık girişimiyle, ilk mağazasını 2023 yılında açan ve bugün 80 noktaya ulaşarak her geçen gün etki alanını genişleten bonVeno, Metro markalı ürünlerin mahalle aralarında hızla bulunabilmesiyle yeni bir deneyim sunuyor.

Bu deneyimi farklılaştıran en önemli unsurlardan biri ise insan kaynağı. Markanın başarısında mağaza yönetiminden şantiyeye, liderlikten operasyona kadar her alanda kadınların emeği ve vizyonu kritik bir rol oynuyor.

İstihdamda kadın-erkek dengesini %50-50 oranına çıkarmayı bir şirket kültürü olarak hedefleyen bonVeno, sadece sahada değil yönetim kademelerinde de kadın yönetici yetiştirmeyi öncelikli hedefleri arasında tutuyor. Büyümesini sürdürürken %48’lik kadın çalışan oran yapısını koruyan bonVeno’nun aynı zamanda tüm kadrosu kadın çalışanlardan oluşan 2 mağazası bulunuyor.

“Başarıya giden yolda kadınların dokunuşu var”

bonVeno Türkiye Genel Müdürü Eda Özkan, iş gücündeki bu doğal ve dengeli yapının markanın ruhuna kattığı değeri; “bonVeno’yu sadece bir market değil, mahallenin bir parçası kılan en önemli unsur, çalışanlarımızın müşterilerimizle kurduğu samimi bağ. Bugün yaklaşık 700 kişiye ulaşan ailemizde kadın ve erkek çalışma arkadaşlarımızın omuz omuza, tam bir eşitlik içinde yer alması markamızın yenilikçi ruhunu besliyor. Bizim için başarı; kadınların vizyonu ve emeğiyle harmanlanan bir ekip çalışmasının ürünü. Her mahalleye bonVeno renklerini taşıma hedefimize doğru ilerlerken, hem bu dengeyi korumayı hem de mağazalarımızda daha fazla kadın lider yetiştirmeyi büyüme stratejimizin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz” sözleriyle açıklıyor.