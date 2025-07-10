Bony Tekstil’den Mısır’a 100 milyon dolarlık yatırım

VEYSEL AĞDAR

Bony Tekstil, Mısır Ticaret Temsilciliği Ofisi işbirliğinde Mısır’ın önde gelen sanayi yatırımı geliştirme firmalarından Elsewedy Industrial Development ile Kahire’de stratejik bir yatırıma imza attı.

Mısır’ın İstanbul Ticaret Temsilciliği Ofisi’nin koordinasyonu ve Mısır Genel Yatırım ve Serbest Bölgeler Kurumu'nun (GAFI) desteğiyle gerçekleşen iş birliği kapsamında, 10. Ramazan Şehri'nde yer alan "Industria El Asher" sanayi bölgesinde, 120 bin metrekarelik bir sanayi arsası satın alındı. Mısır’ın Türk özel sektörünü yatırımcı olarak çekme yönünde gösterdiği diplomatik ve ekonomik çabaların somut bir sonucu olarak değerlendirilen yatırım tutarı yaklaşık 100 milyon ABD Doları’nı bulacak. Entegre tesisin 2 bin 500 kişilik istihdam yaratması bekleniyor.

"Yatırımcıya yüksek verimlilik sunan altyapı sağlıyoruz"

"Industria El Asher gibi projelerin yatırımcıların en yüksek verimlilikle çalışabilecekleri bir ekosistem sunduğunu söyleyen Elsewedy Industrial Development CEO’su Müh. Mohamed AlKammah, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Tüm sanayi bölgelerimizi, yatırımcının işine odaklanmasını sağlayacak biçimde, entegre altyapı ve ileri düzey hizmetlerle donatıyoruz" dedi. Mısır’ın ihracat potansiyeline dikkat çeken AlKammah, "Amacımız, yalnızca yerli üretimi artırmak değil, aynı zamanda Mısır’dan küresel pazarlara güçlü ihracat kanalları açmak" diye konuştu.

Bony Tekstil: 2500 kişilik istihdam, 2026’da üretim başlıyor

Türk tekstil sektörünün önemli markalarından Bony Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gülkaya ise Mısır’ı bir üretim ve ihracat üssü olarak konumlandırmanın stratejik önemine değindi. “Bu yatırım sadece bir fabrika değil; aynı zamanda istihdam ve ihracat açısından da büyük bir adım olacak. Yaklaşık 2500 kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlayacağız. Tesisin inşaatı tamamlandıktan sonra 2026 sonunda üretime başlamayı hedefliyoruz,” ifadelerini kullandı. Hasan Gülkaya, kuracakları yeni tesisin Mısır’ın sahip olduğu Afrika ve Avrupa’ya erişim avantajını kullanarak ihracat hacimlerini ciddi şekilde artıracağını söyledi.

Ticaret Temsilciliği, yatırım sürecinin merkezindeydi

Elsewedy Industrial Development ve Bony firmalarının yatırım sürecinde İstanbul’daki ofis olarak aktif rol oynadıklarını belirten Mısır Ticaret Temsilciliği Başkanı Dr. Abdel Aziz El Sherif, “Mısır’daki yatırım sistemleri, yasal mevzuatlar, teşvik paketleri gibi konularda Bony Tekstil’e detaylı bilgi ve rehberlik sağladık. Bu koordinasyon sayesinde yatırım kararı hızla alındı” dedi. Sherif, Haziran ayında Müh. Ahmed Elsewedy’nin liderliğindeki heyetin İstanbul’a yaptığı tanıtım ziyareti sırasında anlaşmanın son aşamalarının tamamlandığını aktardı.

Mısır hükümetinden tekstile tam destek

GAFI CEO’su Hossam Heiba da yaptığı açıklamada, Mısır hükümetinin tekstil gibi yüksek istihdam potansiyeline sahip sektörlere özel önem verdiğini vurguladı. Heiba, “10. Ramazan, Sadat, Süveyş ve Minya gibi şehirlerde yeni sanayi bölgeleri oluşturuyoruz. Altyapıları tamamen yatırımcıların ihtiyaçlarına göre geliştiriyoruz” diye konuştu. Heiba, özel sektörle, özellikle Elsewedy Grubu gibi güvenilir ortaklarla kurulan uzun vadeli iş birliklerinin Mısır’ın yatırım haritasına her yıl yüzlerce yeni fırsat eklediğini belirtti.