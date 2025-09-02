BookingAgora, Havaist ile temaslarda bulundu

İstanbul Havalimanı’nın resmi taşımacılık firması Havaist ile Havalines Grubu, BookingAgora’nın üst düzey yöneticilerini İstanbul Havalimanı’ndaki merkezinde ağırlayarak bir dizi temaslarda bulundu.

Gerçekleşen ziyarette BookingAgora kurucu ortakları Murat Kahraman ve Kadri Ciğa, HAVAİST Genel Müdürü Volkan Bozkaya, Yönetim Kurulu Üyesi Atalay Sidal ve diğer ilgililer karşıladı.

Ulaşım ve seyahat sektöründeki gelişmeler ele alındı

Yapılan görüşmede, ulaşım ve seyahat sektöründeki gelişmeler ele alınarak, geleceğe yönelik olası iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Stratejik iş birliklerinin geliştirilmesi adına verimli geçen toplantıda taraflar, hem İstanbul Havalimanı yolcu deneyimini artırmaya hem de dijital çözümlerle hizmet kalitesini yükseltmeye yönelik ortak projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunduğu bildirildi.