Boreas, İstanbul Havalimanı metro hattı için 100 havalandırma cihazı üretti

Geçtiğimiz ay hizmete giren Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının konfor havalandırmasını Boreas Teknoloji sağlayacak. Metro hattında kullanılmak üzere 100 adet cihazı ürettikleri bilgisini veren Boreas Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı İzzet Tanyol, Türkiye’de ürettikleri ileri teknoloji ürünleri dünyaya ihraç ettiklerini söyledi. Metro hattının günlük 800 bin yolcu kapasitesine sahip olduğunu kaydeden Tanyol, 34 kilometre uzunluğundaki metro hattının üstün mühendislik ve teknoloji çözümleriyle dikkat çektiğini dile getiren Tanyol, “Konfor havalandırmasını yaptığımız metro hattında vatandaşların konforlu bir seyahat etmesini sağlıyoruz” dedi.

“Seferlerin hızı saatte 120 kilometre”

Metro hattında sefer yapan tren setlerinin saatte 120 kilometre hız yaptığına dikkat çeken Tanyol, “Kağıthane-İstanbul Havalimanı hattı, Türkiye’nin en hızlı metro araçlarının kullanıldığı özel bir proje. Gün içerisinde seyahat eden insan yoğunluğu da düşünüldüğünde istasyonlardaki konforlu koşulları sağlamak için gelişmiş havalandırma sistemleri kullanmak oldukça önemli” bilgisini verdi.

Hatta olabilecek tehlikeli durumlar için havalandırmanın hayati önem taşıdığını kaydeden Tanyol, “Özellikle yangın gibi olağanüstü durumlarda insan yoğunluğu olan istasyonların havalandırılması ve duman yayılımının kontrol altında tutulması da hayati önem taşıyor. Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattındaki yolcu, servis istasyonları ve teknik mahallerdeki konfor havalandırması amacıyla kullanılan yaklaşık 100 adet cihaz Boreas Teknoloji tarafından üretildi. Ülkemize değer katan bu projeye Boreas Teknoloji olarak ürün tedarik etmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

34 kilometre uzunluğundaki İstanbul Kağıthane metro hattında toplam 8 istasyon bulunuyor ve 22 Ocak Pazar günü başlayan seferlerle Kağıthane’den İstanbul Havalimanı’na 24 dakikada, Göktürk’ten 12 dakikada ulaşılıyor.