Boreas Teknoloji, Data Centre World London'da veri merkezi çözümleriyle öne çıktı

İleri teknolojili soğutma çözümleri ve veri merkezi operasyonlarında dikkat çeken yenilikleriyle öne çıkan Boreas Teknoloji, Londra'da sektörün geleceğine yön veren önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi ve veri merkezi teknolojilerinin geleceğine dair yüksek performanslı, enerji tasarruflu ürünlerinin önemini vurguladı.

Boreas Teknoloji Veri Merkezi Satış Müdürü Çağrı Akkaya, Data Centre World London’da veri merkezlerinin sürekli gelişen yapısına vurgu yaparak, şirketin bu alandaki yenilikçi çözümlerini tanıttı. Akkaya, " Veri merkezlerinin ihtiyaçları sürekli değişiyor. Boreas Teknoloji olarak biz de bu değişime, kolayca ölçeklenebilen ve farklı konfigürasyonlara uyum sağlayabilen sistemler geliştirerek yanıt veriyoruz. Bu sistemleri, veri merkezlerinin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlıyor ve yüksek verimlilikle çalışacak sürdürülebilir ürünler üretiyoruz” dedi.

Yapay zeka ve IoT gibi ileri teknolojilerini kullanıyor

Akkaya, Boreas Teknoloji'nin geliştirdiği soğutma sistemlerinin yalnızca ölçeklenebilir olmakla kalmayıp, aynı zamanda en son teknolojilerle donatıldığını vurguladı.

Akkaya, "Sistemlerimizde yapay zeka ve IoT gibi ileri teknolojileri kullanarak soğutma süreçlerini optimize ediyor, böylece veri merkezlerinin daha verimli çalışmasını sağlıyoruz. Bu sayede enerji tüketimini minimize ederek operasyonel maliyetleri kontrol altında tutuyoruz. Özellikle enerji verimliliği ve ölçeklenebilirlik konularında geliştirdiğimiz çözümlerin, veri merkezi yöneticileri ve teknik uzmanlar tarafından takdirle karşılanmasından çok memnunuz. Yapay zeka ve IoT gibi teknolojileri kullanarak soğutma süreçlerini optimize eden ve veri merkezlerinin daha verimli çalışmasını sağlayan sistemlerimiz, sektörde sağlam adımlarla ilerlememizi sağlıyor" şeklinde konuştu.