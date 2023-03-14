Boreas’ın mobil veri merkezi ürünleri Kazakistan’da kullanılacak

Kazakistan'daki Büyük Almatı Çevreyolu projesinin mobil konteyner veri merkezlerini, Boreas Teknoloji sağlayacak. Proje kapsamında farklı ülkelerden birçok şirketle çalışan Kazakistan, otoyoldaki elektronik sistemlerin oluşturacağı veri yükünü mobil konteyner veri merkezlerinde saklayarak, optimum güvenlik ve çözüme ulaşmayı hedefliyor. BAKAD Çevre Yolu Projesi’nde kullanılacak mobil konteyner veri merkezleri ise Türkiye’de üretim yapan ve uluslararası alanda sağladığı ileri teknolojili çözümlerle büyük projelere imza atan Boreas Teknoloji tarafından üretilecek.

Boreas Teknoloji Satış Direktörü Murat Uzunoğlu “Verinin depolanma ve saklanma ihtiyacı hayatımızın hemen her yerinde bir ihtiyaç haline geldi ve bilgisayar başında ürettiğimiz verinin yanı sıra dijital ekipmanların ürettiği verilerin de saklanması büyük bir önem taşımaya başladı. Artık veri merkezleri de veriler gibi hayatımızın her yerinde ve bunun bir örneği olarak da şu anda Kazakistan, BAKAD Çevre Yolu Projesi için mobil konteyner veri merkezlerini tercih ediyor.

Mobil konteyner veri merkezi gibi proje için yüksek önem taşıyan ürünleri binlerce kilometre öteden markamızı tercih etmesi ise son derece gurumr verici. Boreas Teknoloji olarak yaklaşık 3 yıl önce veri merkezleri üzerine özel ürünler geliştirmeye başladık ve ürünlerimiz Türkiye’nin lider projelerinde yer alsa da konteyner veri merkezimiz yurt dışında bir projede kullanılacak. Yakın zamanda üretmeye başladığımız mobil konteyner veri merkezleri yaptığımız Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları sonucunda ileri teknolojiler kullanılarak hazırlandı ve bugün BAKAD Çevre Yolu Projesi’nin otoyol boyunca kullanılacak bütün ekipmanlarının verilerini saklayarak kritik bir görev üstlenecek” dedi.

Soğutma, güç dağıtımı, algılama, izleme ve IT ekipmanlarının konteynere entegre edilmiş yeni nesil veri merkezi çözümleri olarak karşımıza çıkan mobil konteyner veri merkezleri hızlı taşınabilmesi, kolay kurulabilmesi sebebiyle son yıllarda çok fazla tercih ediliyor.

BAKAD Çevre Yolu Projesi de yolu kullanacak bütün araçların giriş çıkışlarının akıllı yol sistemiyle anlık takip edileceği, hava durumu bilgisinin sürücülerle paylaşılacağı ve akıllı teknolojilerle yolun bakım ve işletme çalışmalarının yapılacağı ileri teknolojili bir çalışma olarak ciddi bir veri üretecek ve yol güzergahında mobil konteyner veri merkezleri de bu noktada kullanılacak.