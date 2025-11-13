Borsa İstanbul açıkladı: 3 hissenin kodu değişiyor

Borsa İstanbul IPEKE, KOZAA ve KOZAL paylarının işlem kodlarında yapılacak değişikliğe ilişkin duyuru yayınladı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle:

Borsamızda sermaye piyasası araçları işlem gören Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.'nin (KOZAA) ünvanının TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi, Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'nin (KOZAL) ünvanının Türk Altın İşletmeleri Anonim Şirketi ve İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş.'nin (IPEKE) ünvanının TR Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi olarak değişmesi sebebiyle söz konusu şirketlerin Borsamız Pay Piyasası'ndaki işlem kodları 24/11/2025 tarihi itibarıyla sırasıyla TRMET, TRALT ve TRENJ olarak değiştirilecektir.

VİOP’ta sözleşmeler ne olacak?

Bu kapsamda Borsamız Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem gören KOZAA ve KOZAL paylarına dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin sözleşme kodları da değiştirilecek olup yeni sözleşmeler aynı tarih itibarıyla işlem görmeye başlayacaktır.

VİOP'taki yeni dayanak varlık, sözleşme sınıfı ve sözleşmeler Ek'teki tabloda yer almaktadır. Bu çerçevede; 21/11/2025 günü sonunda KOZAA ve KOZAL vadeli işlem sözleşmelerinde sistemde bekleyen İptale Kadar Geçerli (İKG) ve Tarihli (TAR) emirler iptal edilecektir. Emir iptallerine ilişkin mesajlar işlem sistemi iletişim kanallarından yayınlanacaktır. Mevcut vadeli işlem sözleşmelerindeki pozisyonlar yeni vadeli işlem sözleşmelerine Borsamız tarafından otomatik olarak aktarılacaktır. Yeni vadeli işlem sözleşmelerinin oluşturulması ve pozisyon aktarımı işlemleri Özsermaye Hali Uygulaması ile yapılacaktır. Sözleşmelerin büyüklüğü ve uzlaşma fiyatları değişmeyecektir.

Pozisyonların aktarımına ilişkin bilgiler FixAPI Drop-Copy kanalından yayınlanacaktır. Üyelerimizin aktarılan pozisyonları seans öncesine kadar takas ekranları veya web servisleri üzerinden de kontrol etmeleri gerekmektedir. 24/11/2025 tarihinden itibaren tüm rapor ve iletişim kanallarında yeni dayanak varlık, sözleşme sınıfı ve sözleşmeler yer alacaktır. Değişikliğe ilişkin bilgiler, özellikle Mevcut Sözleşmeler, Sözleşme Değişiklik ve Özsermaye Halleri Dosyaları ile Referans Veri (FixAPI Reference Data) ve ITCH kanallarından ve veri yayın ekranlarından takip edilebilir. Söz konusu sözleşmelerdeki piyasa yapıcılık yükümlülükleri yeni sözleşmelerde de geçerli olacaktır.

İşlem Öncesi Risk Yönetim Sisteminde (PTRM) üyelerimiz tarafından ilgili paylar ve vadeli işlem sözleşmeleri için tanımlanmış olan risk limitleri yeni işlem kodlu paylara ve vadeli işlem sözleşmelerine Borsamız tarafından otomatik olarak aktarılacaktır. Üyelerimizin 24/11/2025 tarihi itibarıyla söz konusu limitleri kontrol etmeleri, gerekirse güncellemeleri gerekmektedir. 24/11/2025 tarihinde emirlerin yeni işlem ve sözleşme kodlarına uygun olarak gönderilmesi gerekmektedir.

https://www.borsaistanbul.com/files/duyuru-41008-TR.pdf