Borsa İstanbul'a yeni bir şirket daha geliyor

Şeker Yatırım Menkul Değerler, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul AŞ'ye gerekli başvuruları yapma kararı aldı. Bankadan dün akşam KAP'a yapılan açıklamaya göre, Şeker Yatırım'ın halka arz kapsamında ayrıca, çıkarılmış sermayesinin 120 milyon TL'den 140 milyon TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 20 milyon TL nominal değerli pay da mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak halka arz edilecek.

Banka halka arz ile ilgili işlemleri yürütmek üzere genel müdürlüğü yetkilendirdi.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 13.04.2023 tarihli, 23-1/1-23 sayılı kararı ile paylarının halka arz edilmesine ve bu kapsamda ilgili başvuruların gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Bu karara göre, Şirketimizin 500.000.000 TL kayıtlısermaye tavanı içerisinde olmak üzere; mevcut ortakların yeni pay almahakları tamamen kısıtlanarak, çıkarılmış sermayesinin 120.000.000 TL'den 140.000.000TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek olan toplam 20.000.000 TL nominaldeğerli payların sermaye artışı yoluyla ve mevcut ortaklardan ŞekerbankT.A.Ş.'nin sahip olduğu 30.000.000 TL nominal değerli payların ortak satışıyoluyla olmak üzere toplam 50.000.000 TL nominal değerli payların halka arzedilmesi planlanmaktadır.

Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvurular yapılacaktır.