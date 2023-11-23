Borsa İstanbul'da gong, Agrotech için çaldı. Talep toplama sürecini yoğun katılımla tamamlayan şirket, bugün itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da "AGROT" koduyla işlem görmeye başladı.

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Agrotech'in faaliyetlerini tarım ve teknoloji alanında genişleterek bugüne kadar kendi kaynaklarıyla büyüdüğünü söyledi.

Şirketin, bu büyüme ivmesini halka arzla artırmaya karar vererek bugün borsada işlem görmeye başladığını aktaran Ergun, "Böylece, bir yandan öz sermayesini güçlendirmiş, diğer yandan 3 milyon yeni ortaklarının sorumluluğu ile kurumsallaşma yolunda önemli bir adım attı.” dedi.

"Sektördeki varlığımızı daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz"

Agrotech Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Keskin, 3 milyon 71 bin 62 yatırımcıdan gelen yaklaşık 7 kat talep ve 1,563 milyar TL büyüklükle sonuçlanan halka arzlarının, yatırımcının kendilerine olan güvenini gösterdiğini belirtti.

Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 4'ünün artık Agrotech'in ortağı olduğunu belirten Keskin, "Yoğun bir ilgiyle sonuçlanan halka arzımızdan aldığımız destekle Türkiye'de büyük ölçekli, öncü tarım şirketlerinden biri olarak sektördeki varlığımızı daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Tüm şeffaflığımızla kurumsal, halka açık bir marka olarak büyümemizi sürdürüp yatırımcılarımızın da desteğiyle daha güçlü adımlar atacağız." diye konuştu.