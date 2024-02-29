Borsa İstanbul'da gong Alves Kablo için çaldı

Alves Kablo'nun Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasına ilişkin gong töreni düzenlendi. Törende konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Alves Kablo'nun güçlü üretim kapasitesi, teknolojik altyapısı ve bayi ağı sayesinde sektöründeki yerini her geçen gün daha da sağlamlaştırdığını söyledi.

Alves Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Karamercan da şunları söyledi: “Bu motivasyonla çıktığımız yolda 2019'da fabrika binamızın alınması, 2020'de üretime başlamamız ve akabinde 4 yılda sektörün en çok bilinen ve kalitesine güvenilen firmalarından biri olarak 'Borsa İstanbul'da' işlem görmeye başlamak aslında hedeflerimizden bir tanesine ulaşmanın gururunu bize fazlasıyla yaşatmaktadır. Şimdiye kadar yapmış olduklarımızı konuşurken hep bir hikaye olarak tanımladık ancak şimdi sırada 3 milyona yakın yatırımcımızın bize vermiş olduğu güç ile hedeflerimizi daha da ileriye götürme vaktidir."

Halka arza 2,9 milyon yatırımcı katıldı

İnfo Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp ise 2023'te 7 şirketin halka arzına aracılık ederek başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, 2024'e Alves Kablo'nun halka arzıyla başlamanın ve halka arzın başarıyla tamamlanmasının gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Gökalp, "Alves Kablo'nun 778 milyon lira büyüklüğündeki halka arzına yaklaşık 2 milyon 870 bin yatırımcı katılırken, yatırımcıların gösterdiği ilgiden büyük mutluluk duyuyoruz. Halka arzla birlikte kurumsal yapısını ve öz kaynaklarını daha da güçlendirerek yoluna devam edecek olan Alves Kablo ve değerli ekibine başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.