Borsa İstanbul’da gong, ÇATES için çaldı

Çatalağzı Termik Santrali (ÇATES), gerçekleştirilen gong töreni sonrası Borsa İstanbul’da “CATES” koduyla işlem görmeye başladı. ÇATES’in halka arzına, yurt içi bireysel yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 2 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 10,5 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılar tahsisat tutarının 2,3 katı, grup çalışanları tahsisat tutarının yaklaşık 1 katı olmak üzere toplamda 3,7 kat fazla talep geldi. 33 milyon 50 bin 000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda, halka arz büyüklüğü 1 milyar 888 milyon 807 bin 500 TL olarak gerçekleşti.

Törende konuşan Borsa İstanbul AŞ. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "ÇATES, geleneksel enerji kaynaklarını daha verimli kullanabilmek için aldığı borsada işlem görme kararıyla, bir yandan öz kaynağını güçlendirmekte, diğer yandan finansman maliyetlerini azaltma ve kurumsal yapısını sağlamlaştırma gibi hedeflere ulaşmada önemli bir adım atıyor.” dedi.

ÇATES Genel Müdürü Hamdi Alp da gong töreni ile ÇATES’in tarihinde yeni bir sayfa açtıklarını kaydederek, artık, sorumluluklarının çok daha büyük olduğunu ve motivasyonlarının ise çok yüksek olduğunu belirtti. Alp, "Halka arz bizim için şirketimizin gücünü ve potansiyelini, ülkemizin geleceğine değer katma ortak hedefi doğrultusunda, yatırımcılarımız ile paylaşmayı ifade ediyor. ÇATES olarak, ülkemizin ekonomik kalkınmasına fayda sunmak için kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İnfo Yatırım’ın Genel Müdürü Tarkan Akgül ise ÇATES ile birlikte 2023 yılında 7'inci halka arzı gerçekleştirdiklerini, halka arz sürecinde başarılı bir talep toplama dönemi geçirdiklerini söyledi.