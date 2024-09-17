Borsa İstanbul’da gong, Durukan Şekerleme için çaldı

Durukan Şekerleme’nin gong töreni, Borsa İstanbul’da gerçekleşti. Törende konuşan Durukan Şekerleme Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Durukan, “Durukan Şekerleme’yi her geçen gün daha da ileri taşıyarak yeni başarılara imza atacağımıza, yeni ortaklarımızla büyüyeceğimize inancımız tam. Durukan Ailesi’nin üçüncü kuşak temsilcilerinin yönetimde aktif olarak görev aldığı dönemin başına denk gelen halka arzımızın bize daha şeffaf ve kurumsal bir yapı oluşturma konusunda yepyeni bir rota oluşturacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Yeni ortaklar, büyük sorumluluklar

Durukan Şekerleme şirket ortağı Uğur Durukan ise, “Şirketimizin halka arzının dünyada ve ülkemizde her geçen gün büyüyen sektörümüzdeki fırsatlardan daha fazla pay almamızı sağlayacağına ve ortaklarımızın yatırımlarına değer katma fırsatı sunacağına inanıyoruz. Tüm bu fırsat ve sorumluluklar, bize daha çok çalışacağımız ve yeni ortaklarımızla birlikte büyüyeceğimiz günler vaat ediyor. Yolumuza halka açık, şeffaf, kurumsal ve sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen bir şirket olarak devam edeceğiz. Yatırımcılarımızın desteğiyle, sürdürülebilir büyüme hedeflerimize daha hızlı ulaşacağımıza inanıyoruz. Bunu yaparken ülke ekonomimize, istihdamına elimizden gelen en büyük katkıyı vermeyi, Durukan Şekerleme’ye güvenen yatırımcılarımıza ve tüm paydaşlarımıza katma değer sağlamayı amaçlıyoruz.” diye konuştu.