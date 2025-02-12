Borsa İstanbul’da gong Enda için çaldı

Yenilenebilir enerji kategorisinde 2023 sonu verilerine göre Türkiye’de ilk 100 şirket arasında 180,1 MWe kapasite ile 69. olan ve şirket bünyesine dahil olan güneş enerji santralleri ile kurulu güç kapasitesi 189,12 MWe’ye ulaşan Enda Enerji Holding A.Ş.’nin (“Enda”) halka arzı başarı ile tamamlandı. Şirket 13 Şubat’ta ENDAE kodu ile Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacak. 1,5 milyar TL’yi aşan halka arzdan elde edilen net gelirin yüzde 20’si 15 gün boyunca fiyat istikrarı için kullanılacak.

Enda’nın Tacirler Yatırım Menkul Değerler liderliğinde tamamı sermaye artırımı ile gerçekleştirilen halka arzında, 05-06-07 Şubat’ta talep toplandı ve şirkete 286.914 yatırımcı ortak oldu. Şirketin halka arz büyüklüğü ise 1 milyar 599 milyon TL’ye ulaştı. Yenilenebilir enerji alanında 1993 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 2030’da yenilenebilir elektrik kurulu gücü anlamında Türkiye’nin ilk 20 şirketi arasına girmeyi hedefleyen Enda’nın halka arzında, şirketin çıkarılmış sermayesi 345.477.486 TL’den 437.197.170 TL’ye yükseltildi. Artırılan 91.719.684 TL değerli nominal pay da 17,44 TL fiyattan, talep toplama yöntemi ile halka arz edildi. Dağıtım sonucu satışa sunulan payların yüzde 91,7’si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 8,3’ü ise yurt içi kurumsal yatırımcılara dağıtıldı. Şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 20,98 oldu. Net nakit pozisyonu ile güçlü bir finansal yapıya ve 500’ü aşan ortağı ile çok ortaklı bir yönetim felsefesine sahip olan Enda, işlem görmeye başladıktan sonra, mevcut sermayenin yüzde 94,47’sine sahip ortaklar, bir yıl süre ile halka arz fiyatının altında bir fiyattan, altı ay süreyle de hiçbir şekilde borsada hisselerini satmayacaklar.

Enda’nın Borsa’da işlem görmeye başlayacak olması nedeniyle düzenlenen Gong Töreni’ne, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Enda Enerji Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serdar Dağıstan, Enda Enerji Holding Genel Müdürü Metin Tuncay, Enda Enerji Holding Mali İşler Direktörü Ahmet Ersin ve Tacirler Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Üyesi Buğra Baban katıldı.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuşmada şu değerlendirmede bulundu:

“Enda Enerji gerçekleştirdiği rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal enerji projeleriyle ve yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretim tesisleriyle, temiz enerji dönüşümüne çok önemli bir katkı sağlamaktadır. Enda Enerji, sanayicilerimizin güç birliğiyle kurularak, sürdürülebilir ve çevre dostu enerji üretiminde örnek bir rol model olmuştur. Bu halka arz ile, sanayicilerimizin oluşturduğu bu değerli güç birliğine yeni yatırımcılarımız da ortak olmuştur. Kendisine katılan yeni yatırımcıların da gücünü yanına alarak, Enda Enerji hedeflerini daha ileriye taşıyacaktır. Bu halka arzda emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına ve aracı kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Enda Enerji’ye Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum.”

"Borsa İstanbul’da, bize ve büyüme enerjimize inanan yeni ortaklarımızla birlikte daha güçlü bir geleceğe yürüyoruz"

Törende Enda Enerji Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serdar Dağıstan ise şu değerlendirmede bulundu:

“Enda, İzmir’den doğmuş ve ortak aklın gücüyle büyümüş bir şirket. 32 yıldır, çok ortaklı yönetim anlayışımızla büyümeyi, gelişmeyi ve değer yaratmayı ilke edindik. Bugün ise, halka arz ile bu yolculuğun yeni bir sayfasını açıyoruz. Borsa İstanbul’da, bize ve büyüme enerjimize inanan yeni ortaklarımızla birlikte daha güçlü bir geleceğe yürüyoruz. Halka arz, bizim için sadece finansal bir adım değil. Yatırımcılarımızla daha güçlü bağlar kurmamıza, ortak akıl ile büyüme stratejimizi daha da ileri taşımamıza ve kapsamlı projeleri hayata geçirmemize olanak sağlayacak. Borcundan fazla nakit pozisyonumuz ve yatırım planları hazır bir şirkete ortak olan yatırımcılarımızın güveniyle, büyümemizi hızlandıracağız.”

Gelirin tamamı şirketin etki alanını artırmak için kullanılacak

Önümüzdeki 6 yıl içinde yenilenebilir enerji kategorisinde Türkiye’nin ilk 20 şirketi arasına girmeyi hedeflediklerini belirten Enda Enerji Holding Genel Müdürü Metin Tuncay ise şu bilgileri verdi:

“Tamamı şirket bünyesine girecek olan halka arzdan elde edilecek gelir bağlı ortaklıklarımız bünyesindeki Rüzgâr ve Hibrit GES santrallerinin, altyapı, kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırımlarının finansmanı yanında yurt içi ve yurt dışında, yatırım fırsatlarının fonlanmasında ve bağlı ortaklıkların işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılacak. Bu sayede, önümüzdeki 6 yıl içinde rüzgâr ve güneş enerjisi alanında kapasitesini 500 MWe’ın üzerine çıkararak yenilenebilir enerji kategorisinde Türkiye’nin ilk 20 şirketi arasına girmeyi hedefliyoruz. 2023 yılını 2024/6 aylık satın alma gücü ile yaklaşık 600 milyon TL FAVÖK (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar) ile tamamladık. 2023 sonu itibariyle 183,3 milyon lira olan net nakit pozisyonumuzu 2024/6 ay itibarıyla 367,7 milyon TL’ye çıkardık. Halka arzımıza ilgi göstererek enerjimize inanan yatırımcılar borçsuz ve güçlü nakit pozisyonu olan, orta vadede yatırım planları hazır bir şirkete ortak oldu.”

Metin Tuncay, “Enda olarak enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, iklim ve çevre bilinciyle, yeşil dönüşüme katkı sağlamak üzere, mevcut tesislerimizin verimli ve karlı bir şekilde devamlılığını sağlarken, tamamen yenilenebilir enerji kaynaklı yeni üretim projeleri geliştirerek etki alanımızı artırma konusunda kararlıyız. Halka açılma bu yolda elimizi daha da güçlendirdi” diye konuştu.