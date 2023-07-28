Borsa İstanbul’da gong Fuzul GYO için çaldı

Markalı konut alanında hizmet veren Fuzul GYO, bugün gerçekleşen gong töreni ile borsada işlem görmeye başladı. Fuzul GYO, yıldız pazarda işlem görmeye başlayacak.

Törende konuşan Fuzul GYO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, “Fuzul GYO’nun Borsa İstanbul ailesine katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Fuzul GYO paylarının bugün itibariyle yıldız pazarda işlem görmeye başlayacağını bilmek ayrıca gurur verici. Çok başarılı bir halka arz süreci geçirdik. Türkiye’de GYO şirketleri arasında en yüksek bireysel katılımcı sayısına ulaşan ilk şirket olduk. Fuzul GYO’nun kalitesini, ülkemiz için yarattığımız değerleri, ilkelerimizi, finansal gücümüzü ve büyümemizi her dönemde destekleyen öz sermayemizi yatırımcılarımıza doğru şekilde aktardığımızı düşünüyorum. Yatırımcıların gösterdiği yoğun ilgi bir anlamda bize gösterilen güvenin teyidi. Bu güvene layık olmak için aynı motivasyonla çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

“Başarılı bir halka arz gerçekleştirdi”

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ise konuya ilişkin şunları kaydetti: “Şirketimiz, aldığı stratejik bir kararla gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşerek, halka arzını gerçekleştirdi ve Borsamızda işlem görmeye başladı. Böylece kurumsallaşma yolunda önemli bir adım attı. Bu önemli adım ile doğrudan gayrimenkul almak yerine, gayrimenkul sektörüne sermaye piyasası aracılığı ile yatırım yapmayı tercih eden 1,3 milyon yeni ortağa sahip oldu. Yeni ortaklarının sorumluluğu, şirketin kurumsal yönetim standartlarını en iyi şekilde uygulamasına katkı sağlayacak. Borsa İstanbul olarak halka arz sonrasında da kurumsallaşma açısından da şirketlerimizin yanındayız ve onlara destek olmaya devam ediyoruz. Fuzul GYO 818 milyon TL halka arz tutarı ile başarılı bir halka arz gerçekleştirdi.”