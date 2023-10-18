Borsa İstanbul'da gong MHR GYO için çaldı

Maher Yatırım Holding bünyesinde bulunan Quick Sigorta ve Corpus Sigorta'nın iştiraki olan ve ofis ve ticari gayrimenkul segmentinde faaliyet gösteren MHR GYO'nun gong töreni Borsa İstanbul’da gerçekleşti. Törende konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Maher Holding, özellikle gayrimenkul ve sigortacılık alanında yenilikçi uygulamalarıyla öne çıkan değerli bir şirketimiz. MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, bu sektörlerdeki uzmanlığı ile yatırımcılarına sürdürülebilir bir gelir imkânı sağlıyor. MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bugün Borsada işlem görmeye başlayarak adım attığı bu yeni dönemde, bu alandaki tecrübesini halka arzdan elde ettiği gelirle yeni projelerine yansıtacak ve hedeflerini daha da ileriye taşıyacaktır.” dedi.

“MHR GYO'nun halka arzını başarıyla gerçekleştirdik”

Maher Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Levent Uluçeçen ise şunları söyledi: “Bugün burada olmamızın nedeni 3,3 milyon yatırımcının güvenini sağlayarak, grubumuzun gayrimenkul geliştirme şirketi MHR GYO'nun halka arzını başarıyla gerçekleştirmemizdir. Borsa İstanbul'da bugüne kadar gerçekleşen GYO halka arzlarında en yüksek yatırımcı sayısına ulaşan GYO olarak, bu alanda bizi rekora taşıyan yatırımcılarımıza teşekkür ederiz. Biz de MHR GYO'nun gerçekleştireceği projelerde bu gerçeği aklımızdan çıkarmayacağız. Küçük yatırımcıların haklarını ve çıkarlarını her şeyin önünde tutacağız. Yatırımlarının katlanarak büyümesi için elimizden geleni fazlasıyla yapacağız. Finansal grup kavramı pek çok anlam ifade edebilir. Burada ürünlerden, rakamlardan, verilerden bahsetmeyeceğim. Bize göre finansal grupta olmazsa olmaz koşul 'güven merkezi' olmasıdır. Burada milyonlarca insanın güveninden bahsediyorum. Faaliyete başladığımız günden itibaren milyonlarca müşteriye hizmet verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Quick Sigorta ve Corpus Sigorta ile 11,5 milyon sigortalımız şirketlerimizin güvencesi altına girdi. Maher Grubu altında kurduğumuz tüm şirketlerde bu vizyon ile çalışıyoruz. Sigorta şirketlerimizde, finansman şirketimizde, elektronik para şirketimizde ve tüm diğer yatırımlarımızda milyonlarca insanın güvendiği varlıklarını emanet ettiği şirketler olmaya devam edeceğiz."

MHR GYO'nun halka arzının Maher Grubu için sadece bir başlangıç olduğunu ifade eden Uluçeçen, zamanı geldiğinde tüm şirketleri halka açmayı hedeflediklerini söyledi. Uluçeçen, öncelikle Quick Sigorta'nın halka arzı için süreci başlatacaklarını, sonrasında Quick Finansman, Corpus Sigorta, QCar Mobilite'nin de halka açılacağını aktardı.

“Gayrimenkul alanında yeni modeller geliştireceğiz”

MHR GYO Genel Müdürü Nurkan Kaçmaz ise, şöyle konuştu: “Grubumuzun hızlı büyüyen yapısı ile bu yapının içinde önder şirketlerden biri olarak, yatırımcılarımızdan alacağımız güç ile yenilikçi bir GYO olacağız. Sigortanın ve finansın desteği ile gayrimenkul alanında yeni modeller geliştireceğiz. Bu modellerin odağında güçlü öz kaynağı ile MHR GYO olacak. Grup sinerjisinden de yararlanacağımız bu yapıda Quick Sigorta'nın sunacağı bina tamamlama sigortası önemli bir enstrüman olacak. Geliştirilen gayrimenkul projelerinde sermaye piyasası araçlarını da kullanacağız."

Kentsel dönüşüm projelerinin önem verdikleri alanlardan biri olacağını kaydeden Kaçmaz, bina tamamlama sigortası ile destekleyecekleri bu yapının kat maliklerine güvence oluşturarak, büyük kentsel dönüşüm projelerinde yer almalarında etkili olacağını söyledi. Kaçmaz, "İlklerin GYO'su olma vizyonu ile devam edeceğimiz yolda, yatırımcılarımızdan aldığımız gücü yanımızda hissederek, geleceğe değer katan projeler üreterek emin adımlar ile ilerlemeye devam edeceğiz.” dedi.