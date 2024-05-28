Borsa İstanbul’da gong, Onur Yüksek Teknoloji için çaldı

Borsa İstanbul’da gong, iletişim, savunma, havacılık çözümleri ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet gösteren teknoloji ve mühendislik şirketi Onur Yüksek Teknoloji için çaldı.

Global Menkul Değerler liderliğinde, borsada sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemiyle ve herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadan gerçekleştirilen talep toplama sürecinde 1 milyon 537 bin 888 kişiden 1 milyar 137 milyon 447 bin 680 TL talep toplayan Onur Yüksek Teknoloji, bugün itibarıyla Borsa İstanbul Ana Pazar’da ONRYT koduyla işlem görmeye başladı. Halka açıklık oranı yüzde 31,40 olan Onur Yüksek Teknoloji’nin halka arz büyüklüğü ise 977 milyon TL oldu.

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Onur Yüksek Teknoloji, kurulduğu günden bugüne, haberleşme ve savunma sanayinde, birçok önemli projeyi ve yenilikçi çözümleri hayata geçirmiştir. Ülkemizin, yerli ve milli üretim hedefinde başarıyla ilerlemeye devam etmektedir. Biz de sermaye piyasaları olarak, böyle değerli şirketlerimizin gelişimine katkı sağlamaktan dolayı çok mutluyuz.” dedi.

“Hedefimiz global bir oyuncu olmak”

Onur Yüksek Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Dede ise şunları söyledi: “Onur Yüksek Teknoloji’nin halka arzını başarıyla tamamladık. Şirketimize güvenen, bizlere yatırım yapan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Yerli savunma sanayiimizin bugünkü gurur verici noktaya ulaşmasında biz de 45 yıldır üzerimize düşeni yapmaya çalışmaktayız. Sistemlerimizi yerli olarak üreterek ithalatın azalmasına ve döviz tasarrufuna katkıda bulunurken, doğrudan ve dolaylı yurtdışı satışlarımız ile ülkemize döviz kazandırmaktayız. Halka arzdan sağlayacağımız fonun bir kısmını AR-GE çalışmalarını arttırmak bir kısmını da yenilenebilir enerji alanındaki mevcut elektrik üretim kapasitemizi 10 kattan fazla artırmak için değerlendireceğiz. Bundan sonrası için hedefimiz; daha çok sayıda, daha büyük projeler gerçekleştirmek, üretim ve istihdam kapasitemizi arttırmak, daha fazla ihracat yaparak şirketimizi büyütmek ve global bir oyuncu olmaktır. Bu hedefimizi, bizlere güvenerek şirketimizin hisselerini alan yüzbinlerce yeni ortağımızın katacağı güç ile gerçekleştireceğiz.”

“Global pazardaki iddiamızı daha da artıracağız”

Onur Yüksek Teknoloji Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO Noyan Dede de “kurulduğu 1980 yılı sonrasında uzun yıllar boyunca silahlı kuvvetlerimize hizmet eden firmamız, özellikle 2000’li yıllarda başlayan ve kritik sistemlerin millileştirilmesine öncülük eden vizyon çerçevesinde büyük bir atılım yapmıştır. Günümüz itibariyle Onur Yüksek Teknoloji tarafından üretilen sistemler gök vatanda görev yapan insansız hava araçlarından terörle mücadele harekatlarına, mavi vatanda görev yapan firkateynlerden sahil güvenlik botlarına, insansız deniz araçlarından helikopterlere, sivil havalimanlarından raylı ulaşım sistemlerine kadar geniş bir yelpazede etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Önümüzdeki süreçte, halkımızdan ve yatırımcılarımızdan aldığımız güç ve sorumluluk çerçevesinde Türkiye’den dünyaya yüksek teknoloji ihraç edilebileceğinin canlı kanıtı olarak global pazardaki iddiamızı daha da arttıracağız.” diye konuştu.