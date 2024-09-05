Borsa İstanbul’da gong Özata Denizcilik için çaldı

Alanında uzman kadrosu,40’dan fazla ülke 400’ü aşkın proje ile her tipte gemi ve deniz aracının tamir, bakım ve onarım hizmetleri ile gemi dönüştürme hizmetlerini sağlayan ÖZATA DENİZCİLİK Bugün Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreniyle işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul’da gong, her türlü deniz taşıtının bakım ve onarımını yapan, teknik danışmanlık ile komple mühendislik hizmetlerini veren, tersane ve yüzer havuz işletmeciliği hizmetleri yanı sıra gemi dönüşüm projelerinde hizmetler sunan Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. için çaldı. 1,4 milyar TL’lik halka arza, 27-29 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleşen talep toplama sürecinde 630 bin 376 kişiden 5,4 milyar TL tutarında talep geldi. Özata Denizcilik’e ait hisseler, 5 Eylül 2024 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı.

“Varlığımızı daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz”

Törende konuşan Özata Denizcilik. Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven, şunları kaydetti: “Yatırımların yoğun ilgisiyle sonuçlanan halka arzımızla birlikte bugün, şirketimizin tarihi bir anını kutlamak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Halka arzımızın başarıyla tamamlanmasının ardından, gong töreniyle Özata Denizcilik Ailesi olarak yeni bir dönemin kapılarını hep birlikte aralıyoruz. Yüz binlerce yeni ortağımızdan aldığımız destekle, Türkiye’nin sektöründe öncü bir denizcilik şirketi olarak, varlığımızı daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu süreçte tüm şeffaflığımızla kurumsal, halka açık bir marka olarak büyümemizi sürdürüp, yatırımcılarımızın desteğiyle daha da güçlü adımlar atıp yeni yatırımlara yöneleceğiz.”