Borsa İstanbul’da gong SDT için çaldı

Borsa İstanbul’da gong, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri için çaldı. Talep toplama sürecinde 838 bin 560 yatırımcıdan talep toplayan SDT, bugün Borsa İstanbul’da, “SDTTR” koduyla işlem görmeye başladı. İnfo Yatırım liderliğinde 32 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığıyla halka arz sürecini başarıyla tamamlayan şirketin halka arz büyüklüğü 392 milyon TL, halka açıklık oranı ise yüzde 21,12 olarak gerçekleşti.

Törende konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yatırım yaparak büyümüş ve bugünkü başarıya ulaşmıştır. Şimdi de, halka arz ile bu büyümesini ve başarısını yeni ortaklarıyla paylaşmaktadır. Başarılarını yeni ortaklarıyla paylaşmak isteyen, yatırımını, üretimini, ihracatını ve istihdamını arttırmak için büyümelerini sermaye piyasaları yoluyla finanse etmek isteyen şirketlerimiz, 2021 yılında 52 halka arz, 2022 yılında ise 40 halka arz yaptılar. Bu halka arzlardan 41 milyar TL kaynak sağladılar. 2023’te de halka arzlarımızın başarıyla devam edeceğine inanıyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. Arz tarafında, daha fazla şirketin çeşitli kaynak temini imkânına kavuştuğu, talep tarafında ise daha geniş bir yatırımcı tabanına ulaştığımız, özetle piyasaların büyümesine odaklandığımız bir hedef ile Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sağlamaya devam edeceğiz. SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri, gelen yüksek taleple, 392 milyon TL halka arz geliri ve 839 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir.” dedi.

“Savunma ve uzay sektöründe birçok ilke imza attık”

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dora ise, şunları söyledi: “Biz SDT olarak kurulduğumuz 2005 yılından itibaren bu ilke çerçevesinde, ülkemizin sahip olmadığı kabiliyetleri kendi mühendislik gücümüzle milli olarak tasarlayıp geliştirerek birçok ilke imza attık. Savunma ve uzay sektöründeki bütün bu ilkleri, nitelikli insan gücüne ve Ar-Ge’ye yaptığımız yatırımlar sayesinde; tecrübeli ekibimiz, çevik yapımız ve hızlı karar verme yetimizle gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde, halka arzdan alacağımız gücün de katkılarıyla, yaşayacağımız yeni ilklerin gururuna bize güvenen değerli yatırımcılarımızı da ortak etmeyi hedefliyoruz.”

“Toplam 901 bin 771 başvuru aldık”

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Ömer Korkut da şunları kaydetti: “Geçen hafta gerçekleşen talep toplama sürecimizde, bireysel yatırımcılardan toplam 901 bin 771 başvuru aldık. Bunların 838 bin 269’u karşılandı. Bireyselde tahsisatın yaklaşık 11,2 katı olan rekor seviyedeki bu rakama ilave olarak, yurt içi kurumsal yatırımcılardan da tahsisatın 36 katı talep alındı. Önümüzdeki dönemde, halka arzdan elde edilen kaynağı, istikrarlı büyümemize katkı sağlayacak yeni yatırımlara yönlendireceğiz. Bu kapsamda, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesindeki arsamıza iki yıl içinde kendi yerleşkemizi inşa edeceğiz. Ar-Ge çalışmalarımıza ayıracağımız kaynakla ise savunmada kullanılacak ve aynı zamanda sivil ihtiyaçlara uyarlanabilecek yüksek teknoloji, ihraç edilebilir özgün ürün aileleri tasarlayıp üreteceğiz. Bizler, bugün çalan gongu SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri’nin başarı yolculuğunda yeni bir kilometre taşına ulaştığının habercisi olarak yorumluyoruz.”