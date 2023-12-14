Borsa İstanbul’da gong, Sur Tatil Evleri GYO için çaldı. Halka arz sürecini, toplam hisse sayısının 2,88 katı kadar talep alarak büyük bir başarıyla tamamlayan Sur Tatil Evleri GYO, 14 Aralık’ta gerçekleştirilen gong töreninin ardından SURGY koduyla işlem görmeye başladı.

Törende konuşan Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, her günü başarılarla dolu 31 yıllık bir geçmişe sahip olan Sur Yapı’nın yepyeni bir döneme girdiğini belirtti. Elmas, “Sur Yapı olarak, her günü başarılarla dolu bir 31 yılı geride bırakırken yepyeni bir döneme girdik, Sur Tatil Evleri GYO’nun halka arzıyla sermaye piyasalarına bugün itibariyle adım attık. Sur Tatil Evleri GYO’nun ülkemizin her geçen gün gelişen, büyüyen ve nitelik kazanan gayrimenkul sektöründeki büyük fırsatlardan pay almamıza, ortaklarımızın yatırımlarını güvenle büyütmemize fırsat sağlayacağını biliyoruz. Tüm bu fırsat ve sorumluluklar, bize yeni ortaklarımızla birlikte büyüyeceğimiz günler vadediyor.” dedi.

2.88 kat talep toplandı

İki günlük talep toplama sürecinde Sur Tatil Evleri GYO’nun yatırımcıdan gördüğü yoğun talepten duydukları memnuniyeti dile getiren Elmas, “Sur Tatil Evleri GYO’nun halka arzında, yüzde 80’i yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si yurtiçi kurumsal yatırımcılara olmak üzere 2 milyar 213 milyon 100 bin lira değerinde 45 milyon lot hisseyi satışa sunduk. 2 günlük talep toplama sürecinde bu rakamın 2,88 katı kadar talep aldık. 3,8 milyon yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilen halka arzımızda yurt içi bireysel yatırımcılardan 61,9 milyon adet, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 67,5 milyon adet talep toplandı.” diye konuştu.