Borsa İstanbul'da gong Üçay Mühendislik için çaldı

Borsa İstanbul'da gong Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri AŞ için çaldı.

Halka arz sürecini tamamlayan Üçay Mühendislik, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreni ile birlikte "UCAYM" koduyla işlem görmeye başladı.

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Üçay Mühendislik'in enerji teknolojileri alanında katma değer üreten, mühendislik yeteneklerini sahadaki tecrübeyle birleştirmeyi başarmış değerli bir şirket olduğunu belirterek, geliştirdiği yenilikçi uygulamalarla, farklı sektörlerin değişen ihtiyaçlarını karşıladığını ve yeşil dönüşümü desteklediğini söyledi.

Üretimi, "Mühendisliği ve teknoloji odaklı iş modellerini Borsa İstanbul'da görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu nedenle, bu halka arzda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Üçay Mühendisliğe Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum." dedi.

"Uzun vadeli, sürdürülebilir büyüme hedefi"

Üçay Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karacabey de 2000'de yolculuğuna başlayan şirketin Türkiye'nin enerji, iklimlendirme ve teknoloji ekosistemine değer katan güçlü bir mühendislik markasına dönüştüğünü söyledi.

Kuruluşlarından bu yana adımlarını daha verimli, daha çevreci ve daha sürdürülebilir bir yaşam için attıklarını dile getiren Karacabey, "2007 yılında elektrik ve mekanik taahhüt alanında attığımız ilk adım, 2019'da sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda bağlı ortaklığımız Elaris'in kuruluşu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) aldığımız 'Elektrikli Araç Şarj Ağı İşletmeciliği' lisansı, bu yolculuğun dönüm noktaları oldu." diye konuştu.

Karacabey, enerjinin geleceğini merkeze alan stratejik dönüşümlerini 2020'li yıllarla başlattıklarını kaydederek, güneş enerjisi yatırımlarını büyütürken yazılım ve teknoloji kabiliyetlerini de güçlendirdiklerini vurguladı.

Enerjinin daha verimli kullanıldığı, şehirlerin daha yaşanabilir olduğu ve gelecek nesillere daha temiz çevrenin bırakıldığı bir dünya hayal ettiklerini ve buna yatırım yaptıklarını anlatan Karacabey, bugüne kadar tabana yayılan, halktan aldığı destek ve güvenle büyüyen bir Türk firmasının neleri başarabileceğini ortaya koyduklarını bildirdi.

Karacabey, bundan sonra da aynı kararlılık, sorumluluk ve uzun vadeli bir bakış açısıyla bu yolculuğu sürdürmek istediklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün burada kurumsal tarihimizde yeni bir sayfa açıyoruz. Halka arz, uzun süredir titizlikle hazırlandığımız stratejik bir adımdı. Bu adımı yalnızca bir finansman aracı olarak değil, şeffaflık, kurumsallık ve hesap verebilirlik açısından daha büyük bir sorumluluğun başlangıcı olarak görüyoruz. Halka arz sürecinde yatırımcılarımızdan topladığımız fonların tamamını, tek bir kuruşunu dahi başka bir amaç için kullanmadan taahhüt ettiğimiz yatırımlarımızda değerlendireceğiz. Bu fonların tamamını yeni yatırımlarımıza, mevcut iş kollarımızın güçlendirilmesine ve tüm operasyonlarımızın uçtan uca dijitalleşmesine yönlendireceğiz."

"Kalıcı değer üreteceğimiz büyük bir yolculuğun başlangıcı"

Ayhan Karacabey, 2030 yılına gelindiğinde tüm yatırımlarını tamamlamayı amaçladıklarını belirterek, "İş kollarında dijital dönüşümünü hayata geçirmiş, kurumsal yapısını daha da sağlamlaştırmış ve yalnızca bugünü değil 2050'leri hatta 2100'leri planlayabilecek vizyona sahip bir Üçay Mühendislik olmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Karacabey, bugün çaldıkları gongun, Üçay için bir son değil, uzun vadeli ve kalıcı değer üretecekleri büyük bir yolculuğun başlangıcı olduğunu sözlerine ekledi.

22 ilde 30 bini aşkın müşteriye hizmet veriyor

Üçay Mühendislik İcra Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Turan Şakacı ise 22 ilde ve 30'u aşkın lokasyonda her yıl yaklaşık 30 bin müşteriye hızlı, güvenilir ve kesintisiz hizmet sunduklarını söyledi.

Bu ölçeğin, Türkiye'nin mühendislik ve enerji sektöründe erişilebilirlik ve hizmet standardı açısından önemli bir konumda olduklarını gösterdiğini kaydeden Şakacı, "Yoğun ilgi gören halka arz sonrası aramıza 796 bin 720 yeni ortak katıldı. Bu ilgi, faaliyetlerimize duyulan güveni ve geleceğe dair güçlü vizyonumuzu bir kez daha teyit etti." dedi.

Şakacı, halka arzdan elde ettikleri kaynağı elektrikli araç şarj ağı yatırımlarında, GES projelerinde, sürdürülebilirlik odaklı süreçlerde ve Türkiye genelindeki ağlarını genişletmekte kullanacaklarına dikkati çekerek, "Bu yatırımların yalnızca Üçay Mühendislik'in büyümesine değil, aynı zamanda Türkiye'nin enerji dönüşümüne, karbon azaltım hedeflerine ve sürdürülebilir kalkınma vizyonuna önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sürdürülebilirliği özde yaşayan bir firma"

Kuveyt Türk Yatırım Genel Müdürü Selman Ortaköy de Üçay Mühendislik'in 25 yıldır adım adım büyüyerek ve önemli başarılara imza atarak bugünlere geldiğini belirterek, bundan sonra da ortaya koyduğu vizyonla çok daha büyük başarılara imza atacağını söyledi.

Şirketin rekor taleple halka arz olduğunu dile getiren Ortaköy, "Üçay Mühendislik insan odaklı yaklaşımını finansal performansla birlikte yürüten, değerlerinden ödün vermeyen geleceğe tüm paydaşlarıyla birlikte güvenle bakan bir firma profiline sahip. Gelecek dönemde de Kuveyt Türk Yatırım ailesi olarak istihdam sağlayan, büyüyen, gelişen ve geleceğe daha güvenle ve inançla bakan firmaların halka arzlarında yer almayı planlıyoruz." şeklinde konuştu