Borsa İstanbul'da yılın ilk gongu ARF Bio için çaldı

Organik tarımsal atıkları yenilenebilir elektrik enerjisi, gübre ve yüksek katma değerli biyoteknolojik ürünler ile tarım mahsullerine dönüştürme modeliyle öne çıkan yeni nesil yeşil dönüşüm şirketi ARF Bio için bugün Borsa İstanbul’da Gong Töreni düzenlendi.

Halka arz sürecini yatırımcılardan gelen 4 kata yakın taleple başarılı şekilde tamamlayan şirket, Borsa İstanbul Ana Pazar’da ARFYE koduyla işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul’da gerçekleşen törene, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, RePie Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Alim Telci, ARF Bio Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Acar, ARF Bio Yönetim Kurulu Başkanvekili Melih Arslan ile iş dünyasından davetliler ve şirket çalışanları katıldı.

Törende konuşan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun şu ifadeleri kullandı:

"ARF Bio Yenilenebilir Enerji, biyogaz ile yenilenebilir enerji üretim faaliyetlerini sürdüren çok kıymetli bir şirketimizdir. Ülkemizin sürdürülebilir büyümesi için, yenilenebilir enerji sektörü, enerji arz güvenliği açısından stratejik bir öneme sahiptir. Bu kapsamda, ARF Bio Yenilenebilir Enerji bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak, halka arzdan elde ettiği gelirle yenilenebilir enerji yatırımlarını gerçekleştirecek, böylece sermaye piyasalarının sunduğu imkanlarla büyüme hedeflerini daha da ileriye taşıyacaktır. Bu vesileyle, bu başarılı halka arzda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, ARF Bio Yenilenebilir Enerji’ye Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum."

Çamlıbel: Yatırımcımıza sunduğumuz değer, Borsa İstanbul’da taçlandı

Törende söz alan RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, ARF Bio’nun halka arzının, girişim sermayesi yatırım fonları modelinin başarısını kanıtladığını vurguladı.

İştirakleri arasında yer alan RePie Portföy ile büyüme potansiyeli yüksek şirketlere yatırım yaparak onlara kurumsal bir kimlik kazandırdıklarını belirten Çamlıbel, “RePie Portföy yönetimindeki fonlarımızla yaptığımız yatırımlar, reel sektöre can suyu olurken yatırımcılarımıza da yüksek katma değer sunuyor. ARF Bio, bu vizyoner stratejimizin ve girişim sermayesi yatırımlarımızın en somut başarı hikayelerinden biridir. Fon yatırımcılarımızın bize duyduğu güvenle büyüttüğümüz bu değerin, bugün şeffaflık ve kurumsallıkla Borsa İstanbul’da taçlanması bizim için gurur verici. Bu halka arz, yatırımcılarımıza sunduğumuz değerin realize olması ve başarının sürdürülebilir bir yapıya kavuşması adına tarihi bir adımdır” dedi.

Arslan: Küresel ölçekte ‘Yeşil Dönüşüm Üssü inşa ediyoruz

Şirketin gelecek vizyonu ve yeni yatırımları hakkında bilgi veren ARF Bio Yönetim Kurulu Başkanvekili Melih Arslan ise halka arzdan elde edilen gelirin şirketin entegre yapısını güçlendireceğini ifade etti.

Arslan, “Yatırımcılarımızdan aldığımız bu güçlü destekle, mevcut yapımızı dünyada benzeri az bulunan bir ‘Yeşil Dönüşüm Üssü’ne taşıyacak yatırımların fitilini ateşliyoruz. İlk olarak Türkiye’nin ilk endüstriyel ölçekte mikroalg tesisini kuracak, ardından sera yatırımımızla organik tarım alanında faaliyete geçerek gelirlerimizi çeşitlendireceğiz. Sürdürülebilir bir gelecek hayal eden her bir ortağımız için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.