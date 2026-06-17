Borsa İstanbul'dan Kontrolmatik kararı: Yakın İzleme Pazarı'na alındı

Borsa İstanbul A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) paylarına ilişkin önemli bir karar aldığını duyurdu.

Yıldız Pazar'da işlem gören şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına karar verildi.

Borsa İstanbul, Kotasyon Yönergesi'nin 35/3 maddesi kapsamında şirket paylarının işlem sırasının 17 Haziran 2026 tarihinde kapatılacağını bildirdi.

KONTR payları, 18 Haziran 2026 tarihinden itibaren ise Yakın İzleme Pazarı'nda yeniden işleme açılacak.

Kararın gerekçesi ne?

Kotasyon Yönergesi'nin ilgili maddesinde, şirketlerin finansman sıkıntısına düştüğünü gösterir düzeyde vadesi geçmiş finansal, ticari, kamu veya personel borçlarının bulunması ya da faaliyetlerini etkileyebilecek ölçüde icra takibi veya haciz süreçlerine maruz kalmaları durumunda paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınabileceği belirtiliyor.

Yakın İzleme Pazarı ne anlama geliyor?

Yakın İzleme Pazarı, finansal durumları, faaliyetleri veya kamuyu aydınlatma yükümlülükleri açısından yakından takip edilmesi gereken şirketlerin paylarının işlem gördüğü pazar olarak biliniyor.

Bu pazara alınan şirketlerin hisseleri işlem görmeye devam ederken, yatırımcılar açısından risklerin daha yüksek olabileceği değerlendiriliyor.