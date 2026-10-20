Borsa İstanbul'dan Ral Yatırım Holding kararı: Hisselerin pazarı değişti
Borsa İstanbul, konkordato başvurusunun ardından hakkında geçici mühlet kararı verilen Ral Yatırım Holding'in (RALYH) paylarını Yakın İzleme Pazarı'na aldı. Şirketin hisseleri 20 Ekim'de işleme kapalı kalacak, 21 Ekim'den itibaren yeni pazarında yeniden işlem görmeye başlayacak.
Borsa İstanbul, Ral Yatırım Holding AŞ (RALYH) paylarının, şirket hakkında verilen geçici konkordato mühleti kararı nedeniyle Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına karar verdi.
Şirketin hisseleri 20 Ekim 2026 tarihinde işleme kapalı kalacak, 21 Ekim'den itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda yeniden işlem görmeye başlayacak.
Konkordato kararının ardından pazar değişikliği
Ral Yatırım Holding'in 19 Ekim 2026 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında, konkordato talebiyle mahkemeye başvurduğu ve ilgili mahkeme tarafından geçici mühlet kararı verildiği bildirilmişti.
Bu gelişmenin ardından şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınması kararlaştırıldı.
RALYH paylarının işlem sırası 20 Ekim 2026 tarihinde kapalı tutulacak.
Halen Ana Pazar'da işlem gören şirket payları, 21 Ekim 2026 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda yeniden işlem görmeye başlayacak.