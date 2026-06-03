Borsa İstanbul'dan Türk İlaç kararı: Yakın İzleme Pazarı'na alındı

Borsa İstanbul A.Ş., Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC) payları içimn pazar değişikliği kararı aldı.

Şirketin konkordato başvurusu kapsamında mahkeme tarafından verilen geçici mühlet kararı sonrasında TRILC paylarının Ana Pazar'dan Yakın İzleme Pazarı'na alınacağı duyuruldu.

KAP'ta yayımlanan açıklamaya göre, şirket hisselerinin işlem sırası 3 Haziran 2026 tarihinde kapalı kalacak. Paylar, 4 Haziran 2026 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda yeniden işlem görmeye başlayacak.

Şirket neden konkordato başvurusu yaptı?

Turk İlaç tarafından daha önce yapılan açıklamada, krediye erişimde yaşanan güçlükler, yüksek faiz ortamı, finansman maliyetlerindeki artış ve nakit akışındaki bozulma nedeniyle konkordato başvurusunda bulunulduğu belirtilmişti.

Şirket, başvurunun mal varlığının korunması, üretim faaliyetlerinin kesintiye uğramaması ve olası haciz işlemlerinin önüne geçilmesi amacıyla yapıldığını ifade etmişti.

Açıklamada ayrıca, konkordato süreci boyunca faaliyetlerin olağan şekilde sürdürüleceği ve bankalar ile diğer alacaklılarla borçların yeniden yapılandırılması için görüşmeler yapılacağı belirtilmişti.