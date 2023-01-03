Borsada gong, Oncosem için çaldı

Borsa İstanbul'da gong, Oncosem Onkolojik Sistemler için çaldı. Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun, Oncosem’in, Ar-Ge çalışmaları sonucu ürettiği patentli cihazlarıyla sağlık teknolojisi alanında başarılı bir performans gösterdiğini, faaliyetlerindeki bu başarılı performansın halka arzına da yansımış durumda olduğunu belirtti.

Ergun, şunları kaydetti: “Oncosem, halka arzda gelen yüksek taleple ve 104 milyon TL tutarında halka arz geliriyle başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu başarılı halka arzdan dolayı emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. 2022 yılında gerçekleşen bazı halka arzlarda gördüğümüz gibi Oncosem’in halka arzında yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılardan gelen yüksek talep, hem Oncosem’e hem de sermaye piyasalarımıza olan güveni göstermektedir. Ben bu güvenin 2023 yılındaki halka arzlarda da devam edeceğini düşünüyorum. Yılın bu ilk gong töreninde, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı ve borsamızın kuruluşunun 150. yılı olan 2023 yılının, şirketlerimize, yatırımcılarımıza, aracı kurumlarımıza, tüm paydaşlarımıza, borsamıza, sermaye piyasamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

“Kazancımızı ortaklarımızla paylaşarak büyüteceğiz”

Oncosem Yönetim Kurulu Başkanı Erol Çelik ise Oncosem’in yeni yılın ilk halka arzı olması ve Cumhuriyetin 100'üncü yılına denk gelmesinin önemine işaret ederek, “Türkiye Yüzyılı'na da hizmet edecek bir proje olarak bu sorumluluğu üstümüze alıp hedeflerimiz doğrultusunda azimle çalışacağız.” dedi.

Çelik, kemoterapi ilaç hazırlama sistemleri üretiminde dünyada yeni teknolojiler geliştirmeyi başardıklarını ifade ederek, Türkiye'de şu an kemoterapi tedavisi gören her 2 hastadan 1’inin tedavisinin Oncosem’in üretmiş olduğu yüzde 80 yerlilik oranı ile tamamen milli olan bu teknolojilerle yapıldığını söyledi.

Çelik, yatırımcılardan aldıkları güç ile Borsa İstanbul’da olduklarını aktararak, halka arzın kendilerinin şeffaflık ve kurumsallık gücünü daha da pekiştireceğine inandıklarını söyledi.

36 binin üzerindeki yeni ortağın sorumluluğunu hissettiklerini anlatan Çelik, Oncosem olarak Türkiye’de yazdıkları başarı hikayesini, globalde Türkiye’nin benzeri bir hikayeye çevirebilmek için çalışacaklarını dile getirdi.

Çelik, “Paylaşılan şey büyüyor inşallah biz de kazancımızı yeni ortaklarımızla paylaşarak büyütmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

17,7 kat talep geldi

İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül de İnfo Yatırım olarak güçlü şirketlerin yatırımcılarla buluşması, bu vesileyle sermayenin tabana yayılması için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, “İnfo Yatırım olarak son dönemlerde yatırımcıların finansal piyasalara gösterdiği yoğun ilgi ve artan hacme yanıt vermek için hızlı ve güvenilir hizmet sunmak üzere durmaksızın çalışıyoruz.

Halka arz büyüklüğü 104,1 milyon TL olan Oncosem ile birlikte 2022 yılında halka arz ettiğimiz şirketlerin toplam büyüklükleri 1,8 milyar TL’ye ulaştı. 36 bin 44 yatırımcının talebinin karşılandığı halka arza bireysel ve kurumsal olarak yatırımcılardan toplam 17,7 kat talep geldi.” şeklinde konuştu.