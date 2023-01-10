Borsada gong, Tapu Takas e-Devlet Entegrasyonu için çaldı

Borsa İstanbul'da gong, Tapu Takas e-Devlet entegrasyonu için çaldı. Gong töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Bakanlığın e-Devlet'teki hizmet sayının 305’e çıktığını söyledi. Varank, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün e-Devlet'teki hizmet sayısının da 74 olduğunu bildirdi.

Takasbank ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında 2014'te imzalanan işbirliği protokolü ile Tapu Takas Sistemi’nin hayata geçirildiğini anımsatan Varank, “Böylece gayrimenkul piyasasında gerçekleştirilen alım-satım işlemlerinde alıcı ve satıcıların talep etmesi halinde taşınmazın devrine ilişkin bedelin güvenli bir yöntemle el değiştirmesi sağlandı. Bugün gelinen süreçte Tapu Takas Sistemi'nin e-Devlet Kapısı ile entegre edilmesiyle birlikte sisteme erişim daha güvenli ve kolaylaştırılmış olacak. Tapu işlemlerinin güvenli bir şekilde yapılması ve işlemlerin hızla sonuçlandırılması amacıyla Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi de hayata geçirilmiş ve tüm tapu müdürlüklerinde uygulanır oldu. Hayata geçirilen e-Haciz, e-İpotek, MERSİS, MAKS, DASK, Noterler Birliği Entegrasyonu gibi uygulamalar ile Genel Müdürlüğümüz kamu sektörü olarak dijital çağın gereksinimlerini karşılayan, teknolojiyi her anlamda yaygın olarak kullanan kurumların başında geliyor.” diye konuştu.

E-Devlet üzerinden verilen hizmetlerin içeriğini artırmak amacıyla üç boyutlu kadastro çalışmalarına başlandığını anlatan Varank, “Ülkemizin tüm mülkiyet bilgilerinin aktarıldığı tapu kadastro bilgi sistemine yapay zeka unsurları eklenmiş, yapay zeka sistemiyle tapu işlemleri hazırlanmaya başlandı. Bu çalışmayla personel ve kullanıcı memnuniyetiyle işlem hızı ve doğruluğu en üst seviyeye çıkarılması planlanıyor. Taşınmaz mülkiyetinin güncellenerek korunması ve hizmete sunulması görevini başarıyla yerine getiren, devlet-vatandaş ilişkisinin en yoğun olduğu kurumlardan biri olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz aynı vizyon ile çalışmalarına devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

10 milyara yakın işlem yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ise, şunları kaydetti: “e-Devlet Kapısı şu anda 14 yaşında. Ama ilk açıldığından bugüne kadar sürekli gelişen, hizmet sayısı artan bir kapı. Şu anda e-Devlet Kapısı üzerinden 62 milyon kullanıcımıza erişim verebiliyoruz. Bu dünyada örneklerine baktığımız zaman bu kadar fazla kişiye hizmet veren ender, belki de tek e-Devlet Kapısı. Geçen sene 3,5 milyar kez e-Devlet Kapısı'na giriş yapıldı ve 10 milyara yakın işlem yapıldı. Böylece kamu kurumlarına gitmek yerine, 7/24 istedikleri yerden, evlerinden hizmet alma kapasitesini vatandaşlarımıza sunulmuş oldu. Tabii bunun verimlilik artışı yanında ekonomik de çok büyük bir tasarruf boyutu var. Bu bağlamda bugün tapu takası eklediğimiz bu sistemle beraber bu verimliliği artırmış olacağız. Tapu Takas Sistemi vatandaşlarımız tarafından talep edilen hizmetlerden birisiydi. Bunu da yerine getirmekten dolayı çok mutluluk duyduğunu söylemek istiyorum."

Koç, "Bugün binlerce dijital kamu hizmetimiz arasına bir yenisini daha ekliyoruz. 2021'de 23-56 yaş arasındaki ev alıcılarının yaklaşık yüzde 99'u ev satın alma sürecini dijital platformlar aracılığıyla yaptı. Yani gençler artık dijital platformları çok seviyor." ifadelerini kullandı.

"Hizmetlerimizi geliştirme çalışmalarımız sürdürüyoruz"

Takasbank Genel Müdürü Avşar Sungurlu, Takasbank'ın hizmet verdiği piyasaların gelişimine katkı sağlayan önemli finansal altyapı hizmetleri sunduğunu, ülke ekonomisine katma değer sağlamak amacıyla kamu yararına verdikleri hizmetleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak adına çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Sungurlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi iş birliğiyle e-Devlet kapısından, farklı hizmetlerin de verilebilmesi için entegrasyon çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak, Tapu Takas bilinilirliğinin ve kullanımının arttırılması amacıyla attıkları bir diğer adımın ise gayrimenkul alım satımına aracılık eden kurumsal firmalarla anlaşmalar yapılması ve ilgili firmaların müşterilerinin sistem üzerinden alım satım bedelinin ödenmesi için gerekli entegrasyon ve sistemsel geliştirmelerin sağlanması olduğunu sözlerine ekledi.