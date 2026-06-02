Borsada işlem gören Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. için konkordato kararı

Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. için mahkemeden konkordato ve geçici mühlet kararı çıktı. Konuya ilişkin bildirim şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapıldı.



Buna göre Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dönem itibari ile içinde bulunduğumuz zorlu ortamdan kaynaklı krediye ulaşmada yaşanan zorluklar, yüksek faiz sebebi ile şirketimizin yaşadığı finansal sıkışıklık, nakit akış dengesinin bozulması ve finansman maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle; Kredi geri ödemelerine ilişkin olarak 14.05.2026’da başlayan ve işbu kamu platformunu aydınlatma bildiriminin yapıldığı tarih itibarıyla henüz kapatılamamış olan kredi gecikme kayıtları,



20.05.2026 tarihinde oluşan ve işbu duyurunun yapıldığı tarihe kadar oluşan ve henüz düzeltilememiş olan karşılıksız çek kayıtları, Kısa vadede yoğunlaşan yüksek tutarlı çek ödeme yükümlülüğümüzün bulunması, 2026 ilk çeyrek sonu itibarıyla dönem karı elde etmiş olmamıza rağmen, 2025 yıl sonunda oluşan yüksek dönem zararımız, Devam etmekte olan ve işbu duyuru tarihi itibarıyla da yüksek seviyesini sürdüren banka kredilerinin kısa vade ağırlıklı yapısından dolayı,

Şirketimiz, şirketimiz yönetim kurulu başkanı Mehmet Berat BATTAL ve şirketimizde yüzde 5,17 pay, yüzde 12,66 oy hakkı bulunan BATTAL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından, Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde 02.06.2026 tarihinde 2026/477 Esas numarası ile açılan dava sonucunda ilgili mahkeme tarafından 02.06.2026 tarihinden itibaren 3 (Üç) ay süreyle geçici mühlet verilmesine karar verilmiştir.



Şirketimiz hakkında yapılan konkordato başvurusu, şirketimizin mal varlığının ve üretim bütünlüğünün zarar görmeden korunması ve alacaklılar tarafından başlatılacak veya başlatılması muhtemel haciz işlemleri sebebiyle üretim faaliyetlerimizin ve vermekte olduğumuz kamu hizmetinin aksamaması amacıyla yapılmıştır.

Bu karar sonrasında; kararın gerekleri yerine getirilip şirketimiz olağan faaliyetlerine devam ederken, başta bankalar ve diğer tüm alacaklılar ile şirketimizin mevcut borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla görüşmeler yürütülecektir.

Şirketimiz nakit akışının düzenli hale gelmesi, finansman giderlerinin düşürülmesi, gelişen ülke ekonomisine katkı sağlanması adına ve yine mahkemenin ve komiserlerin vereceği kararlar / yönlendirmeler doğrultusunda konkordato sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırılması için gerekli çaba gösterilecektir.

Konkordato sürecinde yaşanan gelişmeler mevzuat kapsamında kamuya açıklanmaya devam edecektir."