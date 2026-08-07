Uzun soluklu ortaklık sona eriyor! Borsanın köklü şirketinden stratejik hamle

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Alarko Holding, gelecek odaklı stratejik dönüşüm planları kapsamında Sanayi ve Ticaret Grubu bünyesinde yer alan Alarko Carrier'daki ABD'li iklimlendirme devi Carrier'a ait tüm hisseleri devralmak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

Alarko'nun hissedarlık oranı yüzde 84,06'ya yükselecek

İki şirketin son 28 yılda imza attığı başarıların ardından tarafların karşılıklı mutabakatıyla alınan stratejik karar doğrultusunda ortaklığın sonlandırılması öngörülüyor.

Şirket sermayesinde yüzde 42,03 oranında payı bulunan Carrier’a ait hisselerin tamamının devralınmasıyla Alarko Holding’in hissedarlık oranı yüzde 84,06'ya yükselecek. Alarko Sanayi ve Ticaret Grubu, devir sürecinin ardından iklimlendirme sektöründeki faaliyetlerini kendi markasıyla ve yeni hedeflerle sürdürecek.

Ortaklık yapısındaki değişimin, müşterilere sunulan hizmetlerde herhangi bir aksama veya değişiklik yaratmayacak şekilde planlandığı bildirildi.

Süreç tamamlanana kadar “Carrier” ve “Toshiba” markalı tüm ürünlerin günlük operasyonları, üretim faaliyetleri ve müşteri hizmetleri Alarko Carrier tarafından sağlanmaya devam edecek. Devir tamamlandıktan sonra ise “Carrier” ve “Toshiba” markalarının Türkiye pazarındaki satış ve satış sonrası faaliyetlerinin sorumluluğu Carrier’ın bağlı ortaklığına devredilecek.

İşlemlerin 2026'nın son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor

Uzun yıllara dayanan güçlü iş birliği dolayısıyla Carrier’a teşekkür eden Alarko yönetimi, hisse devir işleminin olağan koşulların yerine getirilmesine bağlı olarak 2026 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanmasının hedeflendiğini aktardı.