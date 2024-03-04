Borusan EnBW Enerji ile Siemens Türkiye arasında şarj istasyonları alanında işbirliği

Borusan Grup şirketlerinden Borusan EnBW Enerji ve Siemens Türkiye, sürdürülebilir ulaşımın geleceğini şekillendirmek üzere yapılacak ortak çalışmalar için bir araya geliyor.

İki kurum arasında gerçekleşen iş birliği, elektrikli araç ve şarj istasyonları ekosistemi konusunda teknik kapasite geliştirilmesi, yeni teknolojilerin takibi, karşılıklı eğitimler ve karma ekiplerle proje çalışmaları gibi çeşitli alanları kapsıyor.

Bu stratejik ortaklık kapsamında, elektrikli araç filoları için ortak iş geliştirme faaliyetleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrikli araç filolarına enerji tedariği gibi önemli konular da ele alınacak.

“İşbirliklerine imza atmayı sürdüreceğiz.”

Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı, işbirliği ile ilgili olarak şunları söyledi: “Borusan EnBW Enerji olarak yenilenebilir enerji alanında öncü çalışmalar gerçekleştirirken sektörün önde gelen kurumlarıyla iş birliklerimize de devam ediyoruz. Bu kapsamda Siemens ile imzaladığımız niyet mektubu, elektrikli araç şarj istasyonları özelinde sektöre ivme kazandıracak bir adım oldu. Sektörünün önemli bir oyuncusu olan Siemens Türkiye ile elektrikli araç kullanıcılarına güvenilir şarj deneyimi sunarken, teknolojinin gücünden faydalanıyor, şarj altyapısını sağlamlaştırıyoruz. Borusan EnBW Enerji olarak yeşil enerji dönüşümünün odak noktası olduğu iş birliklerine imza atmayı sürdüreceğiz.”

“Elektrikli araç şarj istasyonları ağı çalışmalarımızı genişletiyoruz”

Konuyla ilgili açıklama yapan İş Geliştirme Satış ve Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Levent Özcan Caner, “Sürdürülebilirlik Borusan EnBW Enerji’nin öncelikli başlıklarından biri. Bu doğrultuda, şirket stratejimiz kapsamında ana iş alanımız olan yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi ve satışı çalışmalarımızı tamamlayacak, iklim kriziyle mücadele sürecine ülkemizin e-mobilite yolculuğuna destek verecek yeni bir alan olan elektrikli araç şarj istasyonları ağı çalışmalarımızı güçlü iş birlikleri kurarak genişletiyoruz. Siemens Türkiye ile yaptığımız iş birliği kapsamında elektrikli araç şarj istasyonları odağında önemli bir adım atarken bu ortaklığın sektörümüze ilham vermesini diliyorum.” dedi.

“Elektrikli araçların geleceğine enerji katıyoruz”

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis ise şunları söyledi: “Siemens Türkiye olarak sürdürülebilirlik, yeni teknolojiler ve enerji verimliliği projelerimiz ile ülkemizde ve dünyada örnek konumda bulunan şirketler arasında yer alıyoruz. Dünyanın geleceği için gerçek dünya ile dijital dünya arasında bağlantı kuruyor; yenilikçi, verimli, enerji tasarruflu çözümler sunuyoruz. Elektromobilite, dünyamızda bir standart halini alıyor ve hem Türkiye’de hem de dünyada odak konulardan biri konumunda bulunuyor. Bu alanda ciddi yatırımlar var ve bu yatırımlar gelecekte daha da artacak. Biz de globalde ve Türkiye’de e-mobiliteye sadece ürünlerimizle değil, uzun yıllara dayanan bilgi birikimimizi, yenilikçi yazılımlarımızı ve yüksek performanslı ürünlerimizi birleştiren çözümlerimizle katkıda bulunuyoruz. Yatırım ve iş birliklerimizle başta ülkemiz olmak üzere global alanda elektrikli araçların geleceğine enerji katıyoruz.”

“Sahaya inmeden servis hizmeti sağlayabiliyoruz”

Siemens Türkiye E-mobility Birimi Ülke Yöneticisi Rıfkı Çolak da iş birliğine ilişkin, “Siemens Türkiye olarak ihtiyaç duyan her bir kurum ve kuruluşa özel olarak hazırladığımız uçtan uca ürün ve hizmetlerimiz ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu noktada Borusan EnBW Enerji ile iş birliğimiz ayrı bir öneme sahip. Şarj istasyonlarımız IOT tabanlı olduğu için cihazı kurduktan sonra sahaya inmeden servis hizmeti sağlayabiliyoruz, data analitiği ile sürekli müdahalelerde bulunabiliyoruz. Bu sayede Borenco gibi Türkiye’de geniş ağ kuran iş ortaklarımızın operasyonlarını sürekli hale getirebiliyoruz. Öte yandan uzaktan servis stratejimiz ile karbon ayak izimizi düşürüyoruz. İş ortaklarımız da kendi süreçlerini mükemmelleştirerek, Türkiye’de elektrikli araç kullanmanın önündeki engelleri yıkmış oluyor.” dedi.