Borusan EnBW Enerji’den kız öğrencilere yeşil yaka desteği

ERHAN BEDİR / BURSA

Proje, eğitim, mentorluk, staj ve burs destekleriyle sektörde cinsiyet eşitliğine katkı sunmayı hedefliyor. Borusan Grubu ile Energie Baden-Württemberg AG’nin (EnBW) ortak girişimi Borusan EnBW Enerji, 2022 yılından bu yana yürüttüğü “Kız Öğrencilerin Enerjisi: Yeşil Yaka’nın Yeni Gücü” projesiyle yenilenebilir enerji sektöründe kadın istihdamını artırmayı hedefliyor. Proje, meslek liselerinin yenilenebilir enerji ile elektrik-elektronik bölümlerinde eğitim alan kız öğrencileri yeşil yaka mesleklerine hazırlıyor. Proje kapsamında öğrencilere sektör tanıtımları, yenilenebilir enerji tesislerine saha gezileri, liderlik ve kişisel gelişim eğitimleri, mentorluk buluşmaları, staj imkânları ve burs destekleri sunuluyor. Borusan EnBW Enerji, bu çalışmayla sektörde artan nitelikli iş gücü ihtiyacının toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde karşılanmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Üç aşamalı yapı ile yürütülen projede öğrenciler ilk aşamada yenilenebilir enerji sektörünü yakından tanıyor ve saha deneyimi kazanıyor. İkinci aşamada ise “Yeşil Yaka Kariyer Patikası” kapsamında mentorluk desteği, kariyer planlama, stres yönetimi ve üniversite tercih süreçlerine yönelik eğitimler alıyor. Programın son aşamasında mezun olan öğrenciler için staj ve istihdam olanakları sunuluyor. Proje, Avrupa Birliği’nin “Fit for 55” iklim hedefleri doğrultusunda düzenlenen fikir yarışmasıyla da destekleniyor. Öğrenciler, sürdürülebilirlik ve iklim eylemi odaklı çözüm önerileri geliştirerek yeşil dönüşüm sürecine aktif katılım sağlıyor. 2024 yılında 40 kız öğrenciye ulaşan proje, 2025’te kapsamını genişleterek 7 okuldan 64 öğrenciyi programa dahil etti.