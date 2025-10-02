Borusan EnBW Enerji'nin 97 milyon dolarlık yatırımı üretime başlayacak

Yıllık 2,5 TWh yenilene-bilir kaynaklı elektrik üretimi gerçekleştiren Borusan EnBW Enerji, yaklaşık 1 milyon evin enerji ihtiyacını karşılıyor. Bu yeşil odaklı üretim her yıl 1,3 milyon ton karbondioksit salımının önüne geçiyor. Portföy geliştirme ve çeşitlendir-me yatırımlarına 2024 yılında da hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı büyüme stratejileri saye-sinde 1.350 MW'lık portföye ulaştıkları bilgisini paylaştı. 2025'e de güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirten Enis Amasyalı, "Tekirdağ'da bulunan Balabanlı Rüzgâr Enerji Santrali'ndeki ikinci kapasite artış projemizi başarıyla tamamladık. Toplam 36 MW'lık kapasitenin devreye girmesi ile Balabanlı RES'in kurulu gücü 97 MW'a ulaşırken, toplam rüzgâr türbini sayımız da 203 oldu" dedi.

97 milyon dolar yatırımla Sivas Gürün'de RES kuruyor

Devam eden projelerini hatırlatan Enis Amasyalı, "İç Anadolu Bölgesi'ndeki ilk yatırımımız olan Sivas Gürün'deki 80 MW kapasiteli Pelit Rüzgâr Enerji Santrali, projelerimiz arasında önemli bir yer tutuyor. Yapımı devam eden Pelit RES, bölgenin rüzgâr potansiyelini ortaya çıkararak yerel ekonomiye ve ulusal enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak önemli bir adım. Tesisimizi bu yıl içeri-sinde devreye almayı planlıyoruz. Toplam yatırım bütçemiz 97 milyon dolar. Rüzgâr enerjisindeki yatırımlarımızı geliştirmek amacı ile 413 MW gücünde 4 adet depola-malı RES projemizin kurulumuna yönelik izin süreçlerimiz sürüyor. Enerji depolama teknolojisi ile donatılacak bu santraller, ülkemizde arz güvenliğini, şebeke esnekliğini güçlendirecek ve yenilenebilir enerjinin kullanım etkinliğini en üst düzeye çıkaracak" şeklinde konuştu.

Kurulu güç sene sonunda 935 MW olacak

Elektrikli şarj ağı yatırımlarını genişleteceklerini vurgulayan Enis Amasyalı, yeni lokasyonlar ile e-mobilite alanında da öncü rol oynamayı hedeflediklerini dile getirdi. Amasyalı, "Borusan EnBW Şarj 5, şarj ağımız ile Türkiye'nin elektrifikasyon altyapısının geliştirilmesine güçlü bir destek veriyoruz. Elektrikli araç kullanıcılarımız, YEK-G sertifikalı yeşil istasyonlarımızdan elde ettikle-ri enerjinin %100 yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığı-nı teyit edebiliyorlar. YEK-G sertifikaları, Borusan EnBW Ener-ji'nin doğrudan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim yapan tesislerinden elde ediliyor" dedi. 2025 sonunda 935 MW kurulu güce ulaşmayı planladıklarını söyleyen Enis Amasyalı, Borusan Grubu'nun iklim, insan ve ino-vasyonu merkeze alan sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda aksiyon aldıklarının altını çizerek şöyle devam etti:

"İklim odağında karbon ayak izimizi azaltmak, ye-nilenebilir enerji yatırımlarımızı artırmak, biyoçeşitliliği koruyan rejenerasyon projeleri yürütmek, döngüsel ekonomi ve enerji verimliliği projeleri geliştirmek ön-celiğimiz. 2023'ten bu yana UN Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) imzacısı bir şirket olarak küresel ve yerel sürdürülebilirlik hedefle-rine güçlü bir şekilde katkıda bulunmayı sürdürüyoruz. Gold Standard Karbon ve I-REC (Uluslararası Yenilenebilir Enerji) sertifikaları sayesinde müşterilerimizin karbon-suzlaşma hedeflerine ulaşmalarını destekliyoruz. İş süreçlerimizin her aşamasında a sürdürülebilirlik ilke-lerini esas alıyor, kaynaklarımızı çeşitlendiriyor, ülkemizin doğal ve yerli kaynaklarını daha verimli kullanarak sürdürülebilir kalkınma için giderek artan bir sorumluluk üstleniyoruz. Enerji verimliliği konusunda farkındalık oluşturan çalışmalar yürütüyor, tesis içi ve depo alanlarında tasarruf odaklı projeler geliştiriyoruz. İç tüketimi azaltmaya yönelik önlemlerimizi, araç tüketimlerimizi de kapsayacak şekilde uyguluyoruz."

"İletim hatları yeşil ve sürdürülebilir hale getirilmeli"

Enerji bağımsızlığının arz güvenliğinin temelini oluşturdu-ğunu vurgulayan Enis Amasyalı, 2035 yılına kadar RES ve GES'te 120 GW kurulu güç hedefini son derece önemli bulduğunu belirtti. Amasyalı, arz güvenliğine ilişkin şu tespitlerde bulundu:

"Mevcut iletim altyapısının yeni 'yüksek gerilim doğru akım' (HVDC) enerji iletim hatları ile yeşil iletim altyapısına dönüştürülmesi, dijitalleşme, akıllı şebekeler, piyasa reformları ile piyasaların likit, öngörülebilir hale gelmesi, karbon piyasası, kritik madenler ve yerlileştirme başlıkları yenilenebilir enerji stra-tejimizin temel yapıtaşları. Öte yandan artan yenilenebilir enerji üretim kapasitesi ile arz güvenliği ve şebeke esnekliği kavramları gün geçtikçe daha fazla önem kazanıyor. Bu kapsamda hibrit tesisler ve özellikle depolamalı yenilenebilir enerji santralleri, yeşil dönüşümün sağlıklı gerçekleşmesinde büyük rol oynayacak. Yerli enerji kaynakları potansiyelimizin kaynak çeşitliliği de yaratacak şekilde azami kullanımı, çevre ülkelerle bağlantı kapasitesinin artırılması, kritik altya-pılar kurulması ve siber güvenlik sağlanmasını diğer önemli başlıklar arasında sayabiliriz." Amasyalı, akıllı şebekeler ve üretken yapay zeka gibi yeniliklerin enerji üretimi, iletimi ve tüketiminde verimliliği artırdığını, arz güvenliğini güçlendirdiğini vurguladı.

"Borusan EnBW Şarj 5 markası ile hızlı şarj altyapısı kuruyoruz"

Borusan EnBW Enerji, 2009'da Borusan Holding ve Energie Baden-Württemberg AG'nin (EnBW) stratejik ortaklık kararıyla kuruldu. Şirketin tümü yenilenebilir enerji kaynakları (RES-HES-GES) ile çalışan 13 santrali bulunuyor. 883 MW kurulu güce sahip oldukları bilgisini paylaşan Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı, "Çanakkale'deki Saros RES tesisimiz, yardımcı kaynak projesi olan Saros GES ile Türkiye'nin en büyük RES- GES hibrit tesislerinden biri konumunda. Kuruluşumuzdan bu yana faaliyetlerimizi yenilenebilir enerji alanında yürütüyoruz. Yenilenebilir enerji üretiminin yanı sıra, yeni iş alanlarında da varız. Odağımızda elektrikli araç şarj istasyon ağı yatınmlan bulunuyor. Yeni markamız Borusan EnBW Şarj 5 ile Türkiye'de otomotiv sektörünün elektrifikasyonuna katkı sağlayan hızlı şarj altyapısı kuruyoruz. 5 ağıyla, elektrikli araç kullanıcılarına kolay, güvenli, güvenilir, hızlı ve sürdürülebilir bir şarj deneyimi sunuyoruz.