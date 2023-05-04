Borusan Holding 39 milyar TL yatırım yapacak

OSMAN KILIÇ/İSTANBUL

Borusan Holding CEO’su Erkan Kafadar, holdingin 2022 yılı bilançosunu açıkladı. 2022’de 106 milyar TL ciroya ulaşan Borusan’ın FAVÖK’ü ise 14 milyar TL oldu.

Borusan’ı 200 yıl sonrasına taşıyacak stratejik plan üzerinde çalıştıklarına değinen Kafadar, “Büyüme yaklaşımımızda belirlediğimiz 4 odak alan olan temel faaliyet alanlarını dönüştürüp geliştirme, yakın faaliyet alanlarında büyüme, yeni faaliyet alanlarına açılma ve kurumsal girişim sermayesi ile değer yaratma başlıklarımızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Borusan olarak 2025 yılına kadar 39 milyar TL tutarında yatırım planları olduğunu belirten Kafadar, önümüzdeki dönemde önceliklerinin kârlı büyümek olacağını söyledi. Kafadar, şöyle devam etti: “Faaliyet gösterdiğimiz iş alanlarına bakıldığında 2025 yılına kadar üretime 23,1 milyar TL, enerji sektörüne 5,9 milyar TL, lojistik sektörüne 2,8 milyar TL, makine ve güç sistemlerine 2,3 milyar TL ve otomotive 4,9 milyar TL yatırım yapmayı planlıyoruz.”

Saros RES’i en büyük hibrit tesis yapmayı hedefliyor

Borusan EnBW Enerji’nin yenilenebilir enerji alanında önemli adımlar attığını söyleyen Kafadar, “Şirketimiz, yatırım planı kapsamında Balabanlı RES’te 36 MW kapasite artışına gidecek. 80 MW kapasiteli Pelit RES projemizde de devam ediyor. Ayrıca Saros RES’te devreye alınacak ve tesisi hibrit santrale dönüştürecek 94 MW’lık güneş enerji santralinin geliştirme çalışmaları devam ediyor. Bu yatırımla Saros RES, Türkiye’nin en büyük RES-GES hibrit tesisi olacak” dedi.

Borusan EnBW Enerji’nin ayrıca hızlı şarj ağı kurma çalışmaları da yaptığını söyleyen Kafadar, “Borusan EnBW Enerji’nin 7 bin hizmet noktası ile sektörde yaygın hızlı şarj ağına sahip, etkin işletmecilerden biri olma hedefi bulunuyor” şeklinde konuştu.

Dijitalleşmeye 1,3 milyar liralık yatırım planlıyor

2022 yılında sürdürülebilirlik çalışmalarıyla 1,1 milyon ton karbon salımını önleyen Borusan, 130 bin ton atığı ve 350 bin ton suyu geri kazandı. Ayrıca paydaşlar ve tedarikçiler nezdinde sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırmak amacıyla sürdürülebilir satın alma politikasını hayata geçirdiklerini ifade eden Erkan Kafadar, “İnsan odaklı çalışmalarla 24 toplumsal katkı projesini gerçekleştiren Borusan, 3.771 öğrenciye destek sağladı. Borusan, ayrıca 126 milyon dolardan fazla maliyet faydası sağladı. Holding, ayrıca 2023 yılında dijital alanda 1,3 milyar TL yatırım planlıyor. Sürdürülebilirlik çalışmaları için 2,2 milyar TL yeşil finansman da sağlayan grup şirketleri bu sayede adımlarını daha hızlı atabiliyor” açıklamasını yaptı.