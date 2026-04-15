Borusan Holding’den Borusan Boru'da pay artışı
Borusan Holding'in Borusan Boru'daki payı yüzde 74,85'e çıktı.
Borusan Holding, Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki payını artırdı. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre, bazı hissedarların pay devirleri sonrası Borusan Holding’in BRSAN’daki payı %72,04’ten %74,85’e yükseldi.
Söz konusu devir işlemleri, hissedarlar Zehra Nurhan Kocabıyık, Ayşe Nükhet Özmen ve Fatma Zeynep Hamedi tarafından gerçekleştirildi.