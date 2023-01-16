Borusan Limanı, 2022’deki yatırımların etkisiyle büyüyecek

Borusan Grup şirketlerinden Borusan Limanı, genel kargo, konteyner ve araç olmak üzere üç farklı faaliyet alanında hizmet veriyor. Hayata geçirdiği projelerde iklim, insan ve inovasyon başlıklarını önceliklendirdiklerini söyleyen Borusan Limanı Genel Müdürü Hamdi Erçelik, “Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda iş hacmimizi artırırken karbon ayak izini de azaltarak çevreyi korumayı hedefliyoruz” dedi.

Borusan Limanı’nın 2022 yılını değerlendiren Erçelik, kurum olarak genel kargo faaliyet alanında özellikle Türkiye’de ve Avrupa’da artan rüzgâr enerjisi yatırımlarının proje kargo faaliyet alanlarına olumlu etkilerini gördüklerini belirtti.

Bu alanda uzun yıllara dayanan operasyonel yetkinlikleri ve özel ekipmanları sayesinde kendi hinterlandlarında tercih edildilklerini ifade eden Erçelik, 2022 yılını genel kargo operasyonlarında 3,4 milyon ton, konteyner operasyonlarında 130 bin TEU, araç operasyonlarında ise 170 bin adet hacim ile kapattıklarını söyledi. Erçelik, konteyner faaliyet alanında belirledikleri hedeflere paralel iş hacmi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Borusan Limanı olarak genel kargo faaliyet alanında sahip oldukları tecrübe, terminal sahası, ekipman, güçlü IT altyapısı ve 3PL, gümrük entegrasyonları ile Gemlik bölgesinde öne çıktıklarını dile getiren Erçelik, “Gemlik bölgesi ve yakın hinterlanttaki tüm proje kargo yüklerini elleçleyebilen ve bu alanda tercih edilen liman olma özelliklerini korumaya ve geliştirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

2’nci yarıda kuvvetli yükseliş bekliyoruz

Özellikle hâlâ devam eden Ukrayna-Rusya krizi sebebiyle sektörün bir miktar gerilemeye başladığını aktaran Erçelik, “Küresel resesyonun devam etmesi ile navlundaki düşüşün devam edeceği, konteynerizasyonun artacağı buna bağlı olarak da genel kargo yüklerinde azalış olacağını öngörüyoruz.

Çelik sektöründe de 2023 yılında daralma olacağı beklentisi var. Navlunun da etkisiyle özellikle ilk 6 aylık dönemde kısmen durgunluk sonrasındaki ikinci 6 aylık dönemde ise kuvvetli bir yükseliş olacağı beklentisi ile planlamalarımızı yapıyoruz.

Sektördeki bu dalgalanmalara rağmen 2022 yılında tamamladığımız kapalı depo yatırımı ve saha kapasitesi artışı ile 2023 yılı için müşterilerimize daha fazla fayda yaratacağımız bir yıl olacak diyebiliriz” şeklinde konuştu.