Borusan Otomotiv Grubu, “İş'te Eşit Kadın Sertifikası” aldı

Borusan Otomotiv Grubu, iş hayatında kadınlara eşit haklar ve fırsatlar sunan kurumlara verilen “İş'te Eşit Kadın Sertifikası”nı almaya hak kazandı.

Borusan Otomotiv Grubu’nun değer yaratma ve toplam faydayı artırma bilinciyle yol aldığı kurum kültürü kapsamında “Borusan Eşittir: Kapsayıcılık, Fırsat Eşitliği ve Adalet” değerini, kültürel prensipleri doğrultusunda odaklarına alarak adil ve hakkaniyetli bir şirket olarak çeşitlilik ile fırsat eşitliğini gözettiklerini belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “Sürdürülebilirlik Akademisi ve Intertek iş birliği ile gerçekleştirilen bağımsız denetim sonucu İş'te Eşit Kadın Sertifikası’na layık görülmekten büyük mutluluk duyuyorum. Almış olduğumuz bu sertifika, Borusan Otomotiv Grubu olarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna verdiğimiz önemin, fırsat eşitliğine yönelik taahhüt ve söylemlerimizi eyleme geçirmiş olmamızın en önemli kanıtlarından biri. Otomotiv sektöründe İş’te Eşit Kadın Sertifikası almaya hak kazanan ilk şirket olmanın gururu ve motivasyonuyla, ‘erkek işi’ algısını yıkarak kadınların sektörümüzdeki varlığı ile katkısını artırmak yönünde irademizi güçlendirmek ve cinsiyet farkı gözetmeksizin herkes için eşit iş ortamı sunmak adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Borusan Otomotiv Grubu’nun sektördeki öncü rolüne katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma ortaya koydukları vizyon ve gösterdikleri emekler için teşekkür ediyorum.” dedi.

İş'te Eşit Kadın Sertifikası

Sürdürülebilirlik Akademisi ve Intertek iş birliği ile iş hayatında kadınlara eşit haklar ve fırsatlar sunan kurumlar bağımsız bir denetim sonrası sertifikalandırılıyor. Sertifikaya hak kazanan özel şirketlerin, Sivil Toplum Kuruluşları’nın ve Yerel Yönetimler’in eşitlikçi yaklaşımlarının bu yöndeki dönüşümü desteklemesi hedefleniyor. Sertifika denetimleri; Yönetim Sistemi, İşe Alım ve Çalıştırma, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tedarik Zinciri ve Sosyal Etki olmak üzere beş ana başlıkta gerçekleştiriliyor.