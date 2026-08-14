Borusan'a ABD'den dev sipariş

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Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ABD'de faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Borusan Berg Pipe, farklı müşterilerden toplam yaklaşık 360 milyon dolar tutarında yeni satış siparişi aldı.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre yeni siparişler, ABD'de yürütülen ticari görüşmeler sonucunda alındı.

Siparişlerin büyük bölümünün 2027 yılı içinde üretilerek sevk edilmesi ve Borusan'ın konsolide gelirlerine katkı sağlaması bekleniyor. Kalan bölümün ise 2028 yılı içinde sevk edilerek konsolide gelirlere yansıması öngörülüyor.

2028 gelirlerine katkının artması bekleniyor

Borusan, mevcut sipariş portföyündeki projelerin güncellenen üretim ve sevkiyat takvimleri ile yeni alınan siparişlerin teslimat planlarının birlikte değerlendirildiğini bildirdi.

Şirket ayrıca üretim ve sevkiyat takvimlerinde yapılan güncellemeler doğrultusunda mevcut sipariş portföyünün 2028 yılı konsolide gelirlerine katkısının artmasının beklendiğini açıkladı.

Borusan, söz konusu öngörülerin siparişlere ilişkin projelerin ilerleme durumu ile ticari koşullardaki olağan değişkenliklere bağlı olarak farklılık gösterebileceğini belirtti.