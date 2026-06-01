Borusan’dan ABD’de 742 milyon dolarlık dev sipariş
Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRSAN), ABD'deki bağlı ortaklığı Borusan Berg Pipe'ın yaklaşık 742 milyon ABD doları tutarında yeni satış siparişleri aldığını duyurdu.
Açıklamaya göre siparişler kapsamında üretilecek büyük çaplı hat borularının önemli bölümünün üretimi ve sevkiyatı 2027 yılı içerisinde gerçekleştirilecek.
Siparişlerin kalan kısmına ilişkin üretim ve teslimatların ise 2028 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.
Borusan, teslimat takvimine bağlı olarak siparişlerin büyük bölümünün 2027 yılı konsolide gelirlerine katkı sağlayacağını bildirdi. Kalan kısmın ise 2028 yılının ilk çeyrek finansallarına yansıması bekleniyor.