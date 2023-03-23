Borusan’dan sürdürülebilirlik odaklı satın alma politikası

Borusan Holding, sürdürülebilirlik kültürünün iş ortakları ve paydaşları tarafından da benimsenmesini değerli bularak Sürdürülebilir Satın Alma Politikası'nı hayata geçirdi. Holdingden yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirliği daha sistematik kılmak ve faydayı büyütmek amacıyla paydaşlarına çağrıda bulunan kurum, sorumlu bir anlayışla tüm iş ortaklarını sürdürülebilirlik ekosistemlerine dahil ediyor.

Sürdürülebilir Satın Alma Politikası, Borusan'ın sahip olduğu sürdürülebilirlik anlayışının iş ortaklarına aktarılması ve satın alma portföyünde bulunan tüm tedarikçilerinin Borusan'ın çevresel, sosyal ve yönetişimsel beklentileri ve sürdürülebilirlik yaklaşımı ile uyum esasına dayalı şekilde çalışması amacıyla PwC Türkiye danışmanlığında hazırlandı.

"Çok daha verimli sonuçlar alacağımıza inanıyoruz"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, Borusan Sürdürülebilir Satın Alma Politikası'nın, döngüsel ekonomi hedeflerinden olan sürdürülebilir satın alma kriterlerine uygun tedarik yönetimi hedefine ulaşmak için attıkları büyük ve önemli bir adım olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Bu politikayla beraber Borusan olarak belirlediğimiz çevresel ve sosyal kriterlere uyumu gözeterek tedarikçilerimizin sürdürülebilirlik konusunda farkındalığını artırmayı amaçlıyoruz. Bu sayede fayda ekosistemine katkıda bulunuyor, eksponansiyel etkiyi tedarikçilerimizle yaratıyoruz. Sürdürülebilirlik kültürünü bu şekilde yayarak, bilinci yükselterek çok daha verimli sonuçlar alacağımıza inanıyoruz."

Borusan Grup Finans Direktörü (CFO), Finansman, Mali İşler ve Ortak Hizmetler Başkanı Barış Kökoğlu ise ürün veya hizmetin sağlanacağı tedarikçiler belirlenirken Borusan Sürdürülebilir Satın Alma Politikası'na uyum gösteren ve kendi tedarik zincirlerinde bu politikayı yayan tedarikçilere öncelik verileceğini bildirdi.

Kökoğlu, "Karbon emisyonu, döngüsellik anlayışı, sürdürülebilirlik yönetimi, etik, iş sağlığı ve güvenliği, eşitlik ve kapsayıcılık gibi başlıklarda tedarikçilerimizden sorumlu ve somut adımlar atmalarını bekliyoruz. Tüm grup şirketlerimizin satın alma ekipleri projeye dahil olurken, politikamız gelişmeye devam eden, yaşayan ve tecrübelerimizle şekillenen bir politika olacak." ifadelerini kullandı.