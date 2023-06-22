Bosch, BUÜ Makine Topluluğu Teknoloji atölyesini yeniledi

EKONOMİ/BURSA

Bursa Uludağ Üniversitesi ile uzun yıllardır çeşitli projelerde iş birliği yapan Bosch, son olarak üniversite öğrencilerinin oluşturduğu Uludağ Üniversitesi Makina Topluluğu’nun (UMAKİT) atölyesinin modern cihazlar ve gelişmiş altyapı ile donatılmasına katkıda bulundu. Bu sayede genç mühendis adayları nitelikli projeler üretmeye devam edebilecek. Daha önce, öğrencilerin TÜBİTAK Efficiency Challenge, Shell Eco Marathon ve TEKNOFEST gibi yarışlara katılması için sponsor olan Bosch’un Bursa’daki Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası, 50. üretim yılını geride bırakmasının onuruna UMAKİT’in projelerini geliştirdiği atölyeyi yenileyerek, öğrencilerin çalışmalarını sürdürecekleri modern ve koşulları iyileştirilmiş bir alanı üniversiteye kazandırdı.

Atölyenin açılışında konuşan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Arı, Araştırma Üniversiteleri arasında yer alan ve bu konuda kendisini ispatlamış bir üniversitede böylesine özel projelerin hayata geçirilmesinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu ise Bosch’un katkı ve destekleri sayesinde yenilenen atölyenin tüm üniversiteye örnek olacağını dile getirdi.

“İşbirliğimiz artarak devam edecek”

Bosch Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası Teknik Müdürü Mustafa Bulut ise açılışta yaptığı konuşmada, “Endüstri 4.0 dönüşümünün tüm sanayiyi değiştirmekte olduğu bugünlerde, işletmelerimiz ve üniversitelerimizle bu dönüşüme uyum sağlamaları için stratejik hazırlıklarının parçası olmak istiyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi ile uzun yıllardır ortak projeler üretiyor, genç mühendis adaylarını başarılı bir kariyere birlikte hazırlıyoruz. Burada kurduğumuz atölyede öğrencilerimizle birlikte çalışmayı arzuluyoruz. İş birliğimizin artarak devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

Fabrika Ticari Müdürü Gitta Unger Gitta Unger de Bosch ve Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) üniversite-sanayi iş birliğinin güzel örneklerinden birini sergilediğini vurgulayarak, “Fabrikadaki her dört çalışma arkadaşımızdan biri, Bursa Uludağ Üniversitesi mezunu. Bu nedenle genç mühendis adaylarına modern, yaratıcı ve koşulları iyileştirilmiş bir atölye kazandırmak hem bizi hem de çalışma arkadaşlarımızı çok mutlu ediyor” diye konuştu.