Bosch, maliyet ve rekabet baskısı altında kar marjını erteledi

Dünyanın önde gelen otomobil parçaları tedarikçisi Bosch, otomotiv sektöründeki devam eden maliyet ve rekabet baskıları nedeniyle yüzde 7’lik kar marjı hedefini en erken 2027’ye erteledi. Şirket, önümüzdeki yılın da zorlu geçeceğini belirtti.

2025 rakamları açıklandı

Bosch, 2025 ön sonuçlarına göre satışlarını yüzde 0,8 artırarak 91 milyar avroya yükseltti. Ancak faaliyet marjı, bir önceki yılın yüzde 3,5’inden yüzde 1,9’a geriledi. Daha önce bu yıl için planlanan yüzde 7’lik kar marjı hedefi, küresel ekonomik büyüme ve fiyat baskıları nedeniyle ötelenmiş oldu.

Şirket, geçen yıl toplam işgücünün yaklaşık yüzde 3’ünü temsil eden 13.000 çalışanı işten çıkardı. Bosch Finans Müdürü Markus Forschner, “Küresel ekonomik büyümede yavaşlama işaretleri var. Rekabet ve fiyat baskısı artacak, artan gümrük tarifeleri ilk kez tam etkisini gösterecek” dedi.

CEO Stefan Hartung ise, 2026’nın zor geçeceğini vurguladı ve otomotiv endüstrisini “her kuruş için mücadelenin olacağı son derece rekabetçi bir sektör” olarak nitelendirdi. Hartung, Bosch’un esnek maliyet yönetimi ve yenilikçi projelerle bu zorlukları aşmayı hedeflediğini belirtti.

Bosch, maliyet ve verimlilikle dayanıklılığını artırıyor

Bosch, maliyet azaltımı ve verimlilik programlarını hızlandırıyor. Şirket, 2025’te önemli yapılandırma adımları attı ve operasyonel esnekliği artırmayı sürdürüyor. Bu hamleler, özellikle otomotiv parçaları pazarındaki dalgalanmalar ve global ekonomik yavaşlamaya karşı Bosch’u dayanıklı kılmayı amaçlıyor.