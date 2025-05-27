Bosch Türkiye, 2024'te 5,5 milyar Euro ciro elde etti

Bosch Grubu, bağlı şirketlere yapılan iç teslimatlar ve konsolide edilmeyen satışlar dahil olmak üzere, bir önceki yıla göre %25'lik bir artışla 5,5 milyar Euro toplam net satış elde etti. Türkiye'deki konsolide satışlar, bir önceki yıla göre %26'lık bir artışla 2,9 milyar Euro oldu. 31 Aralık 2024 itibarıyla Bosch, Türkiye'de 18.000'den fazla çalışan istihdam ediyor.

İçinde bulunduğumuz yıla dair beklentileri değerlendiren Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth, “Piyasa koşullarının işletmelerin rekabet gücünü baskı altına almasıyla, 2025 yeni zorlukları da beraberinde getirdi. Son derece yetkin, motive bir ekibe ve bir asrı aşkın uzmanlığa sahibiz. Ancak mevcut piyasa koşullarına çabuk uyum sağlamak, sürdürülebilir büyüme için her zamankinden daha önemli hale geliyor,” dedi. Korioth, 2025'te ivmenin korunmasının net bir stratejik odaklanma, tutarlı uygulama ve operasyonel verimlilik gerektireceğini vurguladı. Bosch, son dönemdeki başarılarını daha da ileriye taşımak amacıyla insan kaynağını geliştirmeye ve elektromobilite, makine ve fabrika otomasyonu, dijitalleşme ve iş birlikleri gibi stratejik öneme sahip alanlara odaklanmaya devam edecek. Bu çabalar, yalnızca güçlü pazar varlığını sürdürmeyi değil, aynı zamanda değişen koşullar karşısında Bosch Türkiye'nin uzun vadeli rekabet gücünü daha da artırmayı hedefliyor.

Türkiye’de devam eden yatırımlar

Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcılardan biri olan Bosch, ülkedeki yatırımlarına 2024 yılında da devam etti. Şirket, 2024'te ülkeye 185 milyon Euro yatırım yaparak, 2000-2024 yılları arasındaki toplam yatırımını yaklaşık 4,4 milyar Euro'ya çıkardı. İnovasyona olan bağlılığını sürdüren şirketin, Türkiye'deki toplam Ar-Ge yatırımı, 2024'te yaklaşık 67 milyon Euro oldu. Bursa, Manisa ve Tekirdağ'daki dört Ar-Ge Merkezi ile Bursa ve İstanbul'daki iki Tasarım Merkezi'nde görev yapan toplam çalışan sayısı ise 971’e yükseldi. Daniel Korioth, Bosch'un mottosuna dikkat çekerek, “Yaşam için teknoloji bizim için sadece bir slogan değil, şirket kültürümüzün bir parçası. Türkiye'deki dünya standartlarında yetkin mühendislerimizle, yüksek teknolojiye yatırım yapmayı sürdüreceğiz” dedi. Örneğin, Manisa'daki Home Comfort fabrikası, Avrupa pazarına yönelik hibrit bir kombi üretimine başladı. Bu kombi, yalnızca bir e-heater aksesuarıyla yenilenebilir yakıtların kullanımına olanak tanıyor ve tam elektrikli çalışabiliyor. E-heater aksesuarının geliştirilmesi, Avrupa'daki diğer Bosch tesislerinin desteğiyle Manisa'daki Ar-Ge merkezinde devam ediyor.

Özel makine tasarım ve üretimini güçlendirme

Bosch Üretim Çözümleri, geçtiğimiz yıl Bursa'da yeni bir binaya taşınarak mühendislik çalışmalarını hızlandırdı. Daniel Korioth, “Farklı müşterilerden aldığımız siparişlerin artması makine işimizi önemli ölçüde güçlendirdi. Bu nedenle, müşteri taleplerine daha hızlı yanıt vermek için, üretim süreçlerini optimize etmeye yönelik özel ekipler oluşturduk. Bataryalar, eDrive, içten yanmalı motor sistemleri, sensörler ve elektronik gibi mobilite çözümlerinden; ısıtma, klima ve ev aletleri gibi tüketici ürünlerine kadar geniş bir portföye sahibiz” dedi.

Üretim tesislerinde enerji verimliliği önlemleri

Daniel Korioth, Bosch'un iklim eylemi çabalarındaki önceliklerini vurguladı. 2020 yılından bu yana, Bosch Grubu, dünya genelinde 450'den fazla lokasyonu ile genel olarak iklim nötr olmuştur (Kapsam 1 ve 2). Sera Gazı Protokolü Kurumsal Muhasebe ve Raporlama Standardı'na göre karbon nötrlüğüne ulaşmak için dört alana odaklanıldı: enerji verimliliğini artırmak, yenilenebilir kaynaklardan kendi enerjimizi üretmek (yeni temiz enerji), yenilenebilir kaynaklardan elektrik satın almak (yeşil elektrik) ve kalan CO₂ emisyonlarını dengelemek için karbon kredileri kullanmak. 2024 yılında Bursa, Manisa ve Tekirdağ'daki Bosch tesislerinde uygulanan enerji verimliliği projeleri, farklı sektörlerde faaliyet gösteren bu tesislerin yerel ihtiyaçlarına göre tasarlandı ve gerçekleştirildi. Bu çabaların sonucunda yaklaşık 13,3 GWh enerji tasarrufu sağlandı. Bu tasarruf, geri kazanım sistemlerinin optimizasyonu, temel yük değerlerinin azaltılması, soğutucu buharlaştırıcı pompalarında frekans dönüştürücülerin entegrasyonu gibi farklı girişimlerle sağlandı.

Üniversite öğrencilerine gelecekteki teknolojiler tanıtılıyor

Bosch, Türk sanayisi için nitelikli bir iş gücü oluşturmak amacıyla çeşitli eğitim programlarına liderlik etmeye devam ediyor. Örneğin, yüksek mühendislik gerektiren çalışmaları yürüten İstanbul’daki Bosch mühendislik ekibi, son beş yıldır Bosch Mobilite Eğitimi adında bir program düzenliyor. Bu yıl 1000'den fazla öğrencinin bu başvurduğu programa farklı üniversitelerden 100'den fazla katılım oldu. Programın içeriği, Türkiye'nin insan sermayesi için elektrifikasyon ve hidrojen gibi geleceğin teknolojilerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Ayrıca, Bosch iki yıl önce Bursa'da mühendislik öğrencileri için Bosch Yetenek Akademisi'ni başlattı. Burada yapay zeka, dijitalleşme, yakıt hücreleri ve kompresörler konularında eğitim veriliyor. Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi ile iş birliği içinde gerçekleştirilen eğitim programına bu yıl 250'den fazla öğrenci katıldı.

2025 için görünüm ve stratejik yol

Bosch Grubu, rekabetçi konumunu güçlendirmek amacıyla iddialı 2030 Stratejisi ile yoluna devam ediyor. Geçen yıl piyasa koşullarının büyüme üzerinde önemli bir engel oluşturması ile, Bosch Grubu, 2024 yılında 90.3 milyar Euro ile bir önceki yıla göre %1,4 daha az satış geliri elde etti. Döviz kuru etkisinden arındırıldığında düşüş %0.5 olarak gerçekleşti. Faaliyetlerden elde edilen FVÖK marjı ise %3.5 oldu. Bosch Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Hartung, “2024 finansal yılında maliyetlerimiz, yapımız ve portföyümüz açısından önemli iyileştirmeler sağladık” dedi. Bosch, normal enflasyon oranının %2 ile %3 arasında olması durumunda, 2030 yılına kadar yıllık ortalama %6 ile %8 arasında bir büyüme hedefliyor. Yılın ilk çeyreğinde şirket, bir önceki yıla göre satış gelirini %4 oranında artırdı. Bosch Grubu, 2026 yılı için %7'lik bir hedef marjı hedefliyor, ancak mevcut koşullar göz önünde bulundurulduğunda, bunun son derece zorlu bir görev olduğunun da altını çiziyor. Hartung, “Yüksek inovasyon gibi güçlü yönlerimize cesurca odaklanarak küresel bir teknoloji lideri olmaya devam edeceğiz” dedi.