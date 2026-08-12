Bosch Türkiye’de üst düzey atama

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EKONOMİ /BURSA - Dünyanın önde gelen teknoloji ve servis sağlayıcılarından Bosch’un Bursa’da faaliyet gösteren Güç Çözümleri Fabrikası’nın Teknik Müdür görevine Jiri Dvorak atandı. 1 Haziran 2026 tarihi itibarıyla yeni görevine başlayan Dvorak, son olarak Çekya’da Fabrika Teknik Müdürü olarak görev yapmıştı.

Bosch Grubu bünyesinde 2007 yılından bu yana Almanya ve Çekya lokasyonlarında farklı sorumluluklar üstlenen Dvorak, özellikle büyük ölçekli üretim tesislerinin yönetimi ve teknolojik dönüşüm projeleri uzmanlığıyla öne çıkıyor. Bursa’daki görevine başlamadan önce Bosch Çeske Budeyovitze tesisinde Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Teknik Fabrika Müdürü olarak görev yapan Dvorak, burada dijital çözümler ve yapay zeka destekli üretim stratejilerini hayata geçirdi. Dvorak, kariyerine 1995 yılında Škoda Auto bünyesinde başlamıştı.

Prag’daki Çek Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Jiri Dvorak, Çekçe, Almanca ve İngilizce biliyor.