Bosch yeni zorluklara rağmen stratejik hedeflerinde kararlı: Operasyonel karlılık odağı korunuyor

Küresel sanayi ve teknoloji devlerinden Bosch, dünya genelinde daralan otomotiv pazarı ve artan rekabet koşulları altında stratejik hedeflerini gerçekleştirmek için yapısal önlemler almaya devam ediyor. Özellikle tedarik zincirinde yaşanan dönemsel lojistik aksamalar ve Orta Doğu merkezli bölgesel jeopolitik risklerin yarattığı makroekonomik baskılar ön plana çıkıyor. Yaşanan bu zorluklara karşılık, Ar-Ge bütçelerinde kesintiye gitmek yerine kaynakların daha verimli yönetilmesini sağlayan bir optimizasyon programı devreye alınıyor. Şirket, stratejik planlamaları doğrultusunda operasyonel kar marjını %8,00 seviyesine çıkarma hedefine sadık kaldığını vurguluyor.

Otomotiv dönüşümü ve yeniden yapılanma süreçleri hız kazanıyor

Geleneksel içten yanmalı motor teknolojilerinden elektrikli ve yazılım tabanlı mobilite çözümlerine geçiş süreci, şirketin en büyük operasyonel dönüşüm alanını oluşturuyor. Bu kapsamda mobilite biriminde esneklik ve hız kazanılması amacıyla yürütülen yeniden yapılanma çalışmaları için ciddi bir kaynak ayrılıyor. Küresel pazardaki araç üretim tahminlerinin düşmesi sebebiyle operasyonel maliyetlerin %6,50 oranında düşürülmesi hedeflenirken, yazılım ve yarı iletken teknolojilerine yapılan yatırımlar önceliklendiriliyor. Bu dönüşümün getirdiği dönemsel maliyet yükleri, uzun vadede şirketin küresel pazar liderliğini pekiştirecek stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yapay zeka ve hidrojen teknolojileri geleceğin büyüme motoru olacak

Kısa vadeli piyasa baskılarını ve maliyet zorluklarını aşmak adına Bosch, katma değeri yüksek teknoloji alanlarında vites büyütüyor. Sanayi tesislerinde ve tüketici ürünlerinde yapay zeka entegrasyon oranını %100'e çıkarma vizyonuyla hareket eden şirket, hidrojen yakıt hücreleri ve sürdürülebilir enerji çözümlerine yönelik yatırımlarını da sürdürüyor. Gelecek dönem projeksiyonlarında temiz enerji ve dijitalleşmenin ciro içindeki payının %22,00 seviyesine ulaşması öngörülüyor. Bosch'un bu kararlı ve esnek portföy yönetimi, şirketi küresel makroekonomik dalgalanmalara karşı daha dirençli hale getiriyor.