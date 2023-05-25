Bosch’tan 50 meslek lisesi öğrencisine burs desteği

BURSA/EKONOMİ

Dünyanın önde gelen teknoloji ve hizmet tedarikçilerinden biri olan Bosch Grubu’nun yarım asırdır Bursa’da üretim yapan Bosch Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası, kuruluşunun 50. Yılı özel iletişimi adına Bosch Burs Fonu’nu hayata geçirdi. Proje kapsamında Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV) iş birliğiyle Bursa’da 5 farklı meslek lisesinde eğitim gören 50 öğrenciye 4 yıl boyunca burs desteği verilecek. Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak adına, desteklenen gençler ağırlıklı olarak kız öğrencilerden oluşacak.

Bosch Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası Ticari Müdürü Gitta Unger, düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, gençlerin hayatına dokunmanın ve eğitimlerine destek vermenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, “Bu desteği, sanayinin geleceğinde daha fazla kadının yer alması açısından da çok önemli buluyoruz” dedi.

Üniversite destekleri de sürüyor

Bosch tarafından destek verilecek öğrenciler Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim görüyor. Bosch Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası ayrıca, toplum için kalıcı etki yaratmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, başta Uludağ Üniversitesi olmak üzere Bursa’daki üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin inovasyon çalışmalarına, uzun yıllardır bağış ve sponsorluk desteğinde bulunuyor.